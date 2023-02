Domenica 5 marzo il ciclo di workshop mensili gratuiti dedicati alla botanica ideato da BAM – Biblioteca degli Alberi Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 febbraio 2023 – Domenica 5 marzo, il ricco palinsesto culturale di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, progetto di Fondazione Riccardo Catella, propone un laboratorio gratuito in tre sessioni incentrato sul colore e in particolare sulla realizzazione di tinte naturali partendo dagli elementi più semplici, come acqua, terra, piante.

L’appuntamento, pensato per far sperimentare a bambini e adulti le sfumature della natura e creare piccole opere d’arte uniche, si prolunga durante tutta la giornata con workshop divisi per fasce d’età, realizzati in collaborazione con Verdeacqua. Sono previste due sessioni mattutine dedicate ai bambini e un laboratorio per adulti nel pomeriggio:

“I mille colori della Natura” (ore 10:00 – 11:00, per bambini dai 3 ai 6 anni). Dopo essere stati guidati in una piccola attività di pulizia del prato, per iniziare a comprendere l’importanza della cura dell’ambiente, i piccoli partecipanti diventeranno protagonisti di una coinvolgente favola animata, dando vita tutti insieme a un fantastico e coloratissimo arcobaleno, a partire dagli elementi della Natura e dal colore del loro fiore preferito: il verde del quadrifoglio, il rosso della rosa, il blu della campanella, il giallo del girasole.

“La tavolozza della Natura!” (ore 11:30 – 12:30, dai 7 agli 11 anni). Durante il laboratorio i bambini saranno accompagnati nella realizzazione di alcune tinte, partendo da acqua, vegetali, spezie e terre. Traendo ispirazione da questi pigmenti naturali, i partecipanti avranno la possibilità di sperimentare la teoria del colore associandoli a emozioni e componendo un dipinto astratto.

“La Natura e il valore del colore” (ore 15.30-17.00). Il laboratorio per adulti si concentra sulla funzione che possono avere i colori in natura. Le tinte più straordinarie, quelle dei fiori e dei frutti, le delicate sfumature delle ali delle farfalle, i vistosi pesci di una scogliera madreporica, il piumaggio degli uccelli: sono tutte creazioni evolutive selezionate per funzionare come stimoli visivi per chi riesce a coglierli. I partecipanti proveranno a tradurre e reinterpretare questi segnali colando delle gocce di colore in acqua e “tirandole” con legni molto sottili, imitando così, le forme e le sfumature della realtà che li circonda.

BAM continua a coinvolgere la sua community nella conoscenza e cura attiva del Parco anche attraverso il progetto Radici – Adotta il tuo Albero @BAM, che ha visto numerosi cittadini, associazioni ed aziende coinvolte nell’adozione di singoli alberi e intere foreste circolari. Alla già ricca botanica del parco, si è andato recentemente ad aggiungere un vivaio pensato per le piccole manutenzioni, allo scopo di sensibilizzare diversi gruppi di cittadini nella sua cura e crescita. Inoltre, all’interno delle attività del palinsesto di BAM, Fondazione Riccardo Catella ha lanciato un concorso, patrocinato dal Comune di Milano, aperto a tutti – studenti, Atenei, progettisti, aziende, artigiani e professionisti – per la progettazione di due Bugs Hotel, case per insetti impollinatori, con l’obiettivo di salvaguardare e incentivare ulteriormente la biodiversità cittadina. I due nuovi Bugs Hotel sorgeranno in uno spazio che sarà inaugurato nella primavera 2024, come risultato di un importante progetto di riqualificazione e valorizzazione di una nuova area del parco affidato a Fondazione Riccardo Catella, tramite un’innovativa partnership pubblico-privata con il Comune di Milano.

L’unicità e l’eccellenza della proposta di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano gli hanno permesso di essere inserito nella guida dei Grandi Giardini Italiani: un riconoscimento importante per un parco urbano che è riuscito a conquistare il ruolo di avamposto italiano ed europeo di sostenibilità, cura del verde e coinvolgimento attivo della popolazione, un modello di partnership pubblico-privata da esportare e al quale sempre più Istituzioni guardano con interesse.

Tutti gli appuntamenti del palinsesto culturale di BAM sono sempre gratuiti su registrazione.

Info e prenotazioni su www.bam.milano.it