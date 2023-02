LEWIS CAPALDI | UNICA DATA ITALIANA: MERCOLEDÌ 8 MARZO 2023 MILANO @ MEDIOLANUM FORUM

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 febbraio 2023 – LEWIS CAPALDI, cantautore e polistrumentista scozzese da più di 25 miliardi di stream, arriva in Italia con un’unica data prodotta e organizzata da Vivo Concerti, che lo vedrà esibirsi mercoledì 8 marzo 2023 al Mediolanum Forum di Milano.

I biglietti sono disponibili online su vivoconcerti.com .

LEWIS CAPALDI inizia a esibirsi giovanissimo nei club di Glasgow, sua città natale, fin quando nel 2019 avviene la svolta. A febbraio esce “SOMEONE YOU LOVED” (5xPlatino), e conquista la vetta alla classifica UK, dove resterà per ben 7 settimane; vince il premio “Miglior Canzone dell’anno” ai Brit Awards nel 2020 (Capaldi ha anche vinto come “Miglior nuovo artista”), ottiene la certificazione a disco di platino in 19 paesi (tra cui l’Italia), raggiunge la vetta della classifica americana Billboard e riceve una nomination ai Grammy.

A maggio 2019, Lewis Capaldi pubblica il suo album di debutto “DIVINELY UNINSPIRED TO A HELLISH EXTENT”. Scritto insieme a Jamie Hartman, Malay e il team TMS, il disco raccoglie tutti i singoli di maggior successo – tra cui “BEFORE YOU GO” (2xPlatino) e “HOLD ME WHILE YOU WAIT” (Platino) – raggiungendo il successo su scala mondiale. “DIVINELY UNINSPIRED TO A HELLISH EXTENT” diventa l’album più venduto del 2019 e 2020 – con oltre 10 milioni di copie vendute – restando in vetta alle classifiche per 10 settimane.

Primo artista ad avere avuto un tour tutto esaurito nelle arene prima di pubblicare il disco di debutto – vendendo 100.000 biglietti in 10 minuti – viene definito Hardest Working Artist of 2019 per la sua intensa attività live. Dopo essere stato in tour con Ed Sheeran, Sam Smith, i Bastille, Rag’n’Bone Man e Niall Horan, è il momento di partire da solo per un ciclo di concerti in tutto il mondo, fra i quali anche la tappa al Fabrique di Milano del 30 ottobre 2019, seguita il giorno dopo dall’esibizione a X-Factor 13. A febbraio 2020, Lewis Capaldi sale sul palco dell’Ariston in qualità di superospite internazionale della settantesima edizione del Festival di Sanremo.

Nel 2022 esce “FORGET ME” brano che fin da subito ha raggiunto rapidamente i vertici delle classifiche in tutto il mondo – ad oggi già 100 milioni di stream a livello globale – ed è attualmente tra le canzoni più trasmesse in radio nel nostro Paese. Dopo il primo album, che lo ha trasformato in una superstar mondiale, Lewis Capaldi ha da poco annunciato il secondo album, “BROKEN BY DESIRE TO BE HEAVENLY SENT” in uscita in tutto il mondo il 19 maggio 2023, disco che sarà la sua definitiva consacrazione.

