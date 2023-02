Rho e Garbagnate: strategie condivise per contrastare le violenze nei confronti delle donne

(mi-lorenteggio.com) Rho, 28 febbraio 2023 – Mercoledì 8 marzo al Tourist Infopoint di piazza San Vittore 19 a Rho verrà firmato il nuovo protocollo d’intesa per l’anno 2023 per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, negli ambiti di Rho e Garbagnate Milanese.

La Rete Interistituzionale attiva sul territorio comprende i 17 Comuni dell’area Rho Garbagnate (Rho, Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Settimo Milanese, Vanzago, Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Senago, Solaro), di cui il Comune di Rho è l’Ente capofila; la ASST Rhodense, attraverso i Consultori, i Pronti Soccorso e gli altri servizi specialistici; le due Aziende Consortili Sercop e Comuni Insieme; l’ATS Città Metropolitana di Milano; le forze dell’ordine; Dialogica Cooperativa Sociale; Fondazione Somaschi Onlus – che gestisce il Centro antiviolenza HARA – e numerosi enti del terzo settore e del privato sociale.

La Rete si riconosce in un modello di collaborazione basato sui presupposti del lavoro di squadra, ovvero orientato a perseguire obiettivi comuni, tra cui:

Promuovere l’educazione delle giovani generazioni, intesa come promozione del loro contributo attivo al cambiamento culturale nelle relazioni di genere, con il coinvolgimento degli adulti di riferimento

Costruire un sapere diffuso, accessibile e comprensibile a tutti e tutte sui temi della gestione della violenza di genere e della promozione di una cultura di parità

Stabilizzare un’architettura organizzativa dei Servizi collaborativa e prossima ai cittadini.

All’incontro potranno partecipare tutti coloro che hanno collaborato alle iniziative di sensibilizzazione dello scorso 25 novembre e si invitano anche le scuole di danza, i commercianti e gli imprenditori del territorio che desiderano attivarsi negli eventi della rete.

“Nell’ottobre scorso la Rete Antiviolenza e tutte le istituzioni si sono fermate, nella giornata degli stati generali, a ragionare insieme sul lavoro fatto e da compiere, nel cammino verso la sconfitta della violenza di genere. In quella occasione abbiamo affermato che solo il lavoro di rete, azioni sempre nuove di comunicazione e sensibilizzazione capaci di costruire una cultura condivisa di contrasto alla violenza di genere e la corresponsabilità di tutta la comunità possono portare a questo traguardo comune. Abbiamo messo in pratica nei mesi successivi questi obiettivi, nel lavoro di relazione e ascolto di ogni giorno e nelle giornate pubbliche di sensibilizzazione di novembre – ricorda l’Assessore alle Politiche sociali, Paolo Bianchi – Ma oggi vogliamo pubblicamente sottoscrivere l’impegno comune, anche coinvolgendo nuovi attori preziosi nella rete, in maniera simbolica e assumendoci responsabilità precise”.

Nella stessa occasione si ringrazierà pubblicamente l’Associazione La Lampada di Aladino Onlus per aver donato kit con prodotti per l’igiene personale alle donne vittime di violenza che arrivano al Centro Antiviolenza Hara. Un’azione di sensibilità di donne che ogni giorno affrontano coraggiosamente la loro malattia e sostengono altre donne in difficoltà.

“La Lampada di Aladino – spiega Donata Castelli – è un’associazione che si prende cura a 360 gradi delle persone che vivono l’esperienza del cancro, pertanto noi volontari siamo consapevoli di quanto sia importante offrire aiuto a chi ha subito un trauma e vogliamo essere vicini alle donne in questo giorno con un gesto simbolico dedicato a quante vengono assistite, accompagnato da stima e solidarietà”.

Il Centro HARA ha sede a Rho in via Meda 20, aperta lunedì dalle 9.00 alle 13.00; martedì dalle 13.00 alle 17.00; mercoledì dalle 9.00 alle 13.00; giovedì dalle 15.00 alle 19.00; sabato dalle 14.30 alle 17.30 e uno sportello decentrato a Bollate (in via Piave 20, all’interno del POT – Presidio ospedaliero territoriale dell’ASST Rhodense), aperto lunedì dalle 14.00 alle 18.00; martedì dalle 17.00 alle 20.00; venerdì dalle 10.00 alle 13.00. Il numero di telefono di riferimento è 335.1820629, l’indirizzo email centroantiviolenza@fondazionesomaschi.it.

Negli orari di chiusura è possibile fare riferimento al numero antiviolenza nazionale 1522.

Per info: centroantiviolenzaHARA.it

Redazione