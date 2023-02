TRAPIANTO POLMONE BERGAMO, BERTOLASO: UN GESTO COMMOVENTE, LOMBARDIA SI CONFERMA LEADER ASSOLUTA DEL SISTEMA SANITARIO

E’ TORNATO CASA IL BIMBO CHE HA RICEVUTO UN ‘LOBO’ DAL PADRE

(Mi-lorenteggio.com) – Milano, 28 febbraio 2023 – “Commovente”. Così l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, definisce il gesto di Ánduel che, donando parte del polmone al proprio figlio, gli ha salvato la vita.

Il trapianto è stato eseguito il 17 gennaio all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dal professor Michele Colledan e il piccolo ‘Mario’ (dal nome del personaggio dei videogiochi ‘Super Mario Bros’ di cui è appassionato), 5 anni, esce dall’ospedale il 21 febbraio.

“Lo straordinario trapianto effettuato a Bergamo – continua Bertolaso – non è che l’ultima prova delle capacità della Lombardia, la prima regione in Italia per numero di trapianti eseguiti. Vogliamo fare ancora di più e ancora meglio”.

“Questo intervento eseguito a Bergamo – conclude l’assessore – ne è la conferma. Ciascuno di noi è pronto a dare la vita per i propri figli e nipoti e questo è stato un esempio tanto concreto quanto commovente. Sapere che adesso giocano e vivono di nuovo insieme è motivo di grande orgoglio, soddisfazione e tranquillità per tutti i lombardi. Noi siamo infatti impegnati affinché la nostra sanità sia sempre migliore e sempre più punto di riferimento a livello europeo”.

Redazione