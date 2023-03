KICKBOXING, IL 25 MARZO A CAMPIONE D’ITALIA LA QUINTA EDIZIONE DELL’EVENTO ‘THE ARENA’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 01 marzo 2023 – Una grande serata di sport, non solo per la Lombardia ma per tutta l’Italia. Il 25 marzo a Campione d’Italia andrà in scena la quinta edizione di ‘The Arena’, una serata dedicata alla kickboxing. L’evento, presentato nel pomeriggio in conferenza stampa a Palazzo Pirelli, prevede l’assegnazione di un titolo europeo e tre titoli mondiali: riflettori puntati sulla prima difesa della cintura da parte del campione in carica Iska, Mattia Faraoni.

“In questa occasione ha affermato il sottosegretario regionale ai Grandi eventi sportivi, Antonio Rossi – presentiamo un grande evento mondiale, importante occasione per promuovere la nostra regione, i valori sportivi e la ‘kickboxing’, disciplina molto diffusa anche in Lombardia”.

“Campione d’Italia – ha dichiarato il campione del mondo Iska, Mattia Faraoni – è una location molto ambita. Per me, quindi, è un sogno difendere il titolo in questo contesto e ne sono orgoglioso. Mi sto allenando con grande impegno perché voglio arrivare al 25 marzo nella migliore condizione possibile”.