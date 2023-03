(MI-LORENTEGGIO.COM) Milano, 1 marzo 2023 – Dalle 11:30 cinque squadre dei Vigili del Fuoco sono state impegnate in uno stabile di via Quintiliano, in zona Taliedo-Mecenate per un #incendio al 4º e 5º piano di un palazzo occupato da persone senza fissa dimora: nessun ferito, fiamme sotto controllo, operazioni di spegnimento in corso