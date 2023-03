(Mi-lorenteggio.com) Milano, 1 marzo 2023 – Tornano le “Journées du cinéma québécois en Italie / Le giornate del cinema quebecchese in Italia” edizione numero 20, una finestra sulla migliore e più recente cinematografia francofona del Canada che come da tradizione inaugurerà la sua programmazione a Milano, al Cinémagenta63 dell’Institut Français, venerdì 3 marzo 2023 alle 19. Alla proiezione saranno presenti il direttore artistico Joe Balass e la regista del film d’apertura in anteprima italiana “Cette Maison”, Miryam Charles.

La ventesima edizione delle “Journées du cinéma québécois en Italie / Le giornate del cinema quebecchese in Italia”, si svolgerà ancora una volta in formula ibrida, dal 3 al 9 marzo 2023: in sala a Milano per l’inaugurazione e a seguire a Torino (5/3), Bologna (4 e 6 marzo), Avellino (7/3) e Napoli (8 e 9 marzo); e online con una speciale programmazione di cortometraggi sulla piattaforma OpenDDB, liberamente accessibile da tutta Italia. Un viaggio appassionato lungo il fil rouge dei “Destini paralleli” attraverso una serie di opere di finzione e di genere documentario non ancora distribuite in Italia, in anteprima italiana, che accendono luci sul presente.

La rassegna s’inaugura a Milano con la prima italiana di Cette maison, uno straziante viaggio nella memoria in cui la regista, produttrice e direttrice della fotografia di origine haitiana Miryam Charles resuscita la cugina assassinata Tessa per raccontare la vita che le è stata negata e conversare con sua madre sulla crudeltà della loro separazione. Un documentario dal taglio sperimentale in cui i morti e i vivi si riuniscono, presentato in anteprima assoluta alla Berlinale 2022 e passato con successo nei principali festival cinematografici di tutto il mondo. Miryam Charles rimarrà in Italia per presentare il film anche a Torino, Bologna e Napoli.

A Milano l’ingresso è gratuito con prenotazione: www.institutfrancais.it/milano#/

Organizzata durante il mese internazionale della Francofonia, tutti i film in programma saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano.