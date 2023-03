BIAGIO ANTONACCI: live in estate con BIAGIO ANTONACCI ESTATE 2023

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 marzo 2023. Dopo la ripresa, il prossimo 4 maggio, del PALCO CENTRALE TOUR che porterà BIAGIO ANTONACCI nuovamente nei principali palazzetti italiani, il cantautore milanese annuncia oggi le prime date del suo BIAGIO ANTONACCI ESTATE 2023 (I biglietti per le nuove date sono disponibili su www.ticketone.it e ticketmaster.it a partire dalle ore 16:00 di oggi, giovedì 2 marzo. Per informazioni www.friendsandpartners.it).

BIAGIO ANTONACCI ESTATE 2023 sarà l’occasione per tutti i fan di cantare insieme al loro amato artista, in alcune delle più belle location estive italiane, i brani che hanno segnato la carriera di Antonacci.

In attesa delle date estive, BIAGIO riprenderà il prossimo 4 maggio da PADOVA il tour nei palazzetti facendo tappa nuovamente a Milano prima di proseguire per Mantova, Rimini, Bari (due date al Palaflorio), Reggio Calabria, Eboli (SA), Livorno, per dare vita ad uno show all’insegna di brani ormai entrati nel canzoniere italiano come “Convivendo”, “Non so più a chi credere”, “non è mai stato subito”, “Vivimi”, “Sognami”, “Iris” e molto altro.

Questi gli appuntamenti aggiornati in cui sarà possibile ascoltare BIAGIO ANTONACCI (tour organizzato da Friends & Partners):

5 novembre 2022 JESOLO (VE) Palainvent SOLD OUT

8 novembre 2022 ROMA Palazzo Dello Sport

11 novembre 2022 EBOLI (SA) Palasele SOLD OUT

17 novembre 2022 BARI Palaflorio SOLD OUT

18 novembre 2022 BARI Palaflorio SOLD OUT

14 dicembre 2022 TORINO Pala Alpitour

17 dicembre 2022 FIRENZE Nelson Mandela Forum SOLD OUT

19 dicembre 2022 ASSAGO (MI) Mediolanum Forum

20 dicembre 2022 ASSAGO (MI) Mediolanum Forum

4 maggio 2023 PADOVA Kioene Arena

6 maggio 2023 ASSAGO (MI) Mediolanum Forum

11 maggio 2023 MANTOVA Pala Unical

13 maggio 2023 RIMINI Stadium

16 maggio 2023 BARI Palaflorio

17 maggio 2023 BARI Palaflorio

23 maggio 2023 REGGIO CALABRIA Palacalafiore

25 maggio2023 EBOLI (SA) Palasele

27 maggio 2023 LIVORNO Modigliani Forum

30 giugno 2023 FERRARA Ferrara Summer Festival NUOVA DATA

1 luglio 2023 PARMA Parco Ducale NUOVA DATA

7 luglio 2023 NICHELINO (TO) Sonic Park Stupinigi NUOVA DATA

13 luglio 2023 MAROSTICA (VI) Marostica Summer Festival NUOVA DATA

15 luglio 2023 TRIESTE Piazza Unita’ D’italia NUOVA DATA

18 luglio 2023 LANCIANO (CH) Parco Delle Rose NUOVA DATA

22 luglio 2023 ALGHERO (SS) Anfiteatro Maria Pia NUOVA DATA

Antonacci è stato tra i protagonisti della 73° Festival della Canzone Italiana accompagnando TANANAI e DON JOE durante la serata dedicata alle cover. Il ritorno sul palco del Teatro Ariston è stata l’occasione per dare una nuova veste ad uno dei brani più celebri di Biagio, “SOGNAMI” (pubblicato su etichetta Iris/Epic Records/Sony Music Italia) il successo del 2007 ora disponibile negli store digitali in collaborazione con Tananai e Don Joe