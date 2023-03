CAVENAGO BRIANZA – CEM Ambiente compie 50 anni

(mi-lorenteggio.com) Cavenago Brianza, 2 marzo 2023 – CEM Ambiente compie 50 anni. Nata il 30 marzo 1973 la società di Cavenago che si occupa del servizio di igiene urbana in 72 Comuni soci vuole festeggiare il suo importante traguardo con eventi e iniziative pensate per il terri-torio e che si realizzeranno nel territorio, unite dal filo conduttore della sostenibilità e dell’economia circolare. Questo quanto emerso oggi, giovedì 2 marzo 2023, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta a Cascina Sofia nel quartier generale dell’utility. A presentare il programma dei 50 anni, il presidente di CEM Ambiente Alberto Fulgione e il Coordinatore del Comitato dei Sindaci Paolo Gobbi, Sindaco di Vignate, che hanno illustrato tutte le iniziative e spiegato il filo conduttore che le lega.

Ecco allora i temi dei 50 anni di CEM. Saranno le stesse tematiche ambientali che da mezzo secolo sono alla base delle scelte dell’utility. In particolare:

• Servizio pubblico come mission

• Economia circolare come scelta industriale

• Efficienza e innovazione come scelte strategiche

• Eccellenza come scelta territoriale

Ma anche e soprattutto sostenibilità come patrimonio di conoscenza da condividere e diffondere, da far arri-vare a tutti i cittadini dei Comuni soci.

“La sostenibilità che abbiamo in mente – ha detto il Presidente di CEM Ambiente Alberto Fulgione – è una sostenibilità sempre più radicata nella vita delle persone che vivono nei nostri Comuni, oltre che nella nostra quotidianità industriale. Per questo abbiamo pensato a un programma di eventi molto vario e diversificato, capace da un lato, di avvicinare e coinvolgere il maggior numero di persone possibile, compresi i giovani spesso difficili da raggiungere e interessare; dall’altro in grado di continuare l’importante riflessione sul futuro di CEM, sulla sua crescita continua e sul ruolo industriale e strategico che l’utility desidera rivestire domani”.

“In quest’ottica – conclude Fulgione – il compleanno che celebriamo oggi è, sì, un momento di festa, com’è giusto che sia; ma è anche l’evidenza di tanti obiettivi perseguiti con lungimiranza e di risultati raggiunti. Anche grazie, va ricordato, all’impegno dei nostri cittadini, oltre 650mila, nel differenziare bene i rifiuti”.

GLI EVENTI IN PROGRAMMA

Giovedì 30 marzo, ore 9

CEM CONFERENCE. RIGENERARE I RIFIUTI PER VIVERE MEGLIO

AUDITORIUM DI BUSSERO

Un focus sui temi della sostenibilità. Raccogliere i rifiuti ma soprattutto rigenerarli, per evitare sprechi e innescare percorsi sempre più virtuosi e innovativi di economia circolare. A raccontare questa transizione necessaria avremo ospiti di grande rilievo che porteranno la loro esperienza aziendale di Sostenibilità ogni giorno. L’evento si chiude con la Lectio magistralis del Prof. Vito Mancuso

(vedi programma in cartellina) 2

6 e 7 maggio

WEPLOGGING – Un WE camminiamo & raccogliemo

NEI COMUNI CEM ADERENTI

Seconda edizione per l’evento diffuso di CEM su tutto il territorio dei 72 Comuni soci. I Comuni, le associazioni e i singoli cittadini potranno iscriversi, ricevere il nostro kit e organizzare eventi di raccolta locali. E in più, partecipare al concorso Migliore Comune CEM Plogger 2023 e Migliore cittadino CEM Plogger 2023.

SABATO 28 MAGGIO

PRANZO IN COLLINA CON FLASH MOB FLOREALE

SEDE CEM – CASCINA SOFIA, CAVENAGO

Appuntamento all’aperto, con il pranzo al sacco per grandi e piccini. Nel pomeriggio, attività e laboratori all’insegna della sostenibilità. Tema della giornata obbligatorio: il fiore da indossare per un flash mob di sostenibilità

OTTOBRE

CEM CONFERENCE – PARLIAMO INSIEME DI FUTURO

SEDE BCC – CARUGATE

Un approccio contemporaneo, sul modello TED, per affrontare la grande tematica della sostenibilità: una riflessione partecipativa, grazie al coinvolgimento di esperti e di esperienze locali in grado di portare un punto di vista nuovo e alternativo.

E POI…

IL CONCORSO FOTOGRAFICO a premi,

SUI SOCIAL DI CEM, DA APRILE 2023

Partecipare sarà semplice e basterà mandare una bella foto sulla Sostenibilità intesa come ambientale ma anche sociale ed economica. CEM premierà la miglior foto e anche il Comune più attivo

LA MOSTRA RIZOSFERA PER CONOSCERE IL SUOLO

SEDE DA DEFINIRE

Una mostra multimediale e interattiva sulla biodiversità del suolo. È un’esperienza sensoriale e immersiva per permettere a tutti di vivere in prima persona i delicati equilibri che sono alla base della fertilità del suolo. E del cibo che produciamo e mangiamo.

IL QUIZZONE NEI COMUNI

ITINERANTE – LUOGHI DA DEFINIRE

Uno spettacolo interattivo ideato per trasmettere al pubblico contenuti scientifici accurati, in modo “leggero” e divertente. Un vero e proprio quiz in cui i concorrenti sono gli spettatori in sala, invitati a rispondere a una serie di domande con il proprio smartphone.

E ANCORA…

La piantumazione di un bosco; lo spettacolo sulla Sostenibilità nato e costruito dai Sindaci CEM. 3

PER SAPERNE DI PIÙ

LA STORIA

CEM Ambiente nasce nel 1973 come Consorzio Provinciale Est Milanese per provvedere alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti per un bacino di 40 comuni. Fin dalla sua nascita si pone l’obiettivo di rispondere ai bisogni dei Comuni soci nella gestione del servizio di igiene urbana e per svolgere al meglio questo ruolo, nel 2003 si tra-sforma in società per azioni.

Fino al 1992 CEM gestisce la discarica controllata per lo smaltimento dei rifiuti di Cavenago di Brianza che ha raccolto i rifiuti durante l’emergenza degli anni 90. Dopo la chiusura nel 1996 CEM ha cominciato a occuparsi di post gestione e l’ex discarica oggi è diventata un’oasi di 30 ettari sorta sopra la collina di rifiuti (non ancora aperta al pubblico).

Oggi l’azienda si occupa di servizi di igiene urbana a 360°: raccolta differenziata dei rifiuti, gestione delle piattaforme ecologiche, pulizia stradale e tutti i servizi correlati di smaltimento e recupero dei materiali.

Nel 2023 CEM Ambiente ha raggiunto i 72 Comuni soci serviti.

LE DATE IMPORTANTI

1973 Nascita del Consorzio Provinciale Est Milanese per provvedere alla gestione dei rifiuti in 40 Comuni

1974-1992 Periodo di gestione della discarica di Cavenago

1989 Inizia la sperimentazione della raccolta differenziata

2001 Avvio della gestione dei servizi di igiene urbana in forma associata

2003 Nasce CEM Ambiente Spa di proprietà di 49 Comuni soci delle provincie di MI e MB

2014 Avvio del progetto Ecuosacco per la riduzione della frazione secca indifferenziata

2017 Lo spazzamento delle strade viene completamente gestito da CEM Servizi

2021 La società controllata CEM Servizi Srl viene fusa per incorporazione in CEM

2023 CEM compie 50 anni. E guarda al futuro…

I NUMERI DI CEM OGGI

• • 72 Comuni soci

• • 655mila utenti serviti

• • 600 km2 di territorio

• • 316 dipendenti

• • 84,1% Raccolta differenziata raggiunta

GLI OBIETTIVI FUTURI

• • Migliorare ulteriormente la raccolta in forma differenziata dei rifiuti prodotti

• • Incrementare il recupero dei rifiuti

• • Fornire un servizio completo, accurato, continuo e rispettoso dell’ambiente