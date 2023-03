(mi-lorenteggio.com) Romano di Lombardia, 2 marzo 2023 – Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14.00, nel reparto di produzione di una ditta dolciaria sita in via Giovanni Paolo Ii, un operaio è rimasto gravemente ustionato in tutto il corpo. Ha riportato ustioni di 1° e 2° grado su torace, addome, schiena, arti superiori ed inferiori. Il ferito, dopo le prime cure è stato trasportato al centro ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano.

Redazione