Rho. Falsi tecnici dell’acqua pronti a rubare oro e contanti

Polizia locale e carabinieri chiedono di prestare attenzione agli sconosciuti che suonano alla porta

(mi-lorenteggio.com) Rho, 2 marzo 2023 – Due persone che si spacciano uno per tecnico dell’acqua e l’altro per agente di polizia municipale o carabiniere sono in circolazione sul territorio, per mettere in atto le loro truffe.

Stando alle segnalazioni arrivate anche al comando “Savarino” di corso Europa, i due suonano alla porta con la scusa di leggere il contatore dell’acqua. Quindi, contro chi apre la porta della propria abitazione spuzzano sostanze in grado di far perdere la piena consapevolezza delle proprie azioni. Questo permette loro di chiedere dove in casa si trovino oro e contanti e di farsi consegnare il tutto dai residenti stessi.

L’allarme, partito da Terrazzano, sta coinvolgendo altre zone della città. Le forze dell’ordine e l’Amministrazione comunale raccomandano di non aprire a sconosciuti e di prestare particolare attenzione a chi si presenta come tecnico dell’acqua, se non sia persona già nota.

Redazione