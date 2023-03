AUTO, CECCHETTI (LEGA): “GRAZIE ALLA LEGA E MATTEO SALVINI DA UE DECISO STOP AL DIVIETO DI AUTO BENZINA E DIESEL DAL 2035”

(mi-lorenteggio.com) Roma, 3 marzo 2023 – “Grazie anche alla pressione della Lega, grazie a Matteo Salvini, l’UE ha saggiamente tirato il freno e ha deciso di ritirare, rimandandolo a data da destinarsi, il provvedimento.

per cui dal 2035 avrebbe dovuto essere vietata la vendita in tutta l’Unione Europea di auto con motori a combustione. Una decisione che avrebbe avuto una grave ripercussione economica e occupazionale per l’Italia, con centinaia di migliaia di posti di lavoro persi. Per questo, per far sentire la voce contraria dei nostri cittadini, nello scorso week end la Lega è scesa in piazza in Lombardia con 500 gazebo per raccogliere decine di migliaia di firme contro questa decisione assurda. Ma la nostra battaglia continua, saremo in piazza in Lombardia anche questo fine settimana e poi nuovamente tra due settimane con un’iniziativa federale. Ci siano riusciti, abbiano fermato l’Europa su questa follia!” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

Redazione