CESANO BOSCONE (MI), VISITA DEL SOTTOSEGRETARIO ALL’ISTRUZIONE E AL MERITO FRASSINETTI AL COMPRENSIVO DA VINCI.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 marzo – Questa mattina l’on. Paola Frassinetti, Sottosegreario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha fatto visita all’istituto comprensivo Da Vinci di Cesano Boscone.

Ad accogliere l’esponente del governo il Dirigente Scolastico dott.ssa Nicolina Lo Verde, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’ambito territoriale di Milano dott. Juri Coppi ed il personale scolastico di altri istituti d’ambito.

La visita si è aperta con un colloquio con il Dirigente Scolastico riguardo l’organizzazione dell’istituto e sui progetti in essere, in particolare l’indirizzo musicale ed il potenziamento sportivo che costituiscono un’attrattiva per molte famiglie del territorio.

Successivamente nell’auditorium della scuola i

ragazzi che compongono l’orchestra hanno eseguito l’inno di Mameli e alcuni brani.

«Ringrazio il Dirigente Scolastico, tutto il personale dell’istituto e gli studenti per la splendida accoglienza.

È bello vedere la scuola pubblica italiana riesca ad interagire con il territorio con indirizzi d’eccellenza – ha commentato il Sottosegretario Frassinetti -. Il Ministro Giuseppe Valditara mi ha conferito le deleghe a innovazione tecnologica, trasformazione digitale, educazione civica, disabilità e sport, tutte materie che mettono al centro i ragazzi e il corpo docente che sono il cuore pulsante della Scuola. Mi attiverò per valorizzare

il potenziamento sportivo affinchè possa avere continuità andando incontro alle esigenze degli studenti».

Insieme al Sottosegretario erano presenti anche l’on. Fabio Raimondo ed il sindaco di Cesano Boscone oltre al Comandante della Locale Stazione dei Carabinieri.

V. A.