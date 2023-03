“Marzo è donna” torna a Trezzano

Dal 4 al 1° aprile incontri, spettacoli e mostre per ricordarci i diritti e i talenti delle

donne, nell’ambito della rassegna organizzata dall’assessorato alle Pari opportunità

con le associazioni del territorio

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 3 marzo 2023 – Gli appuntamenti culturali del mese di marzo a Trezzano sono dedicati alle donne, ai loro talenti, ai diritti. Dall’arte alla scienza, con mostre, film, spettacoli, letture e il primo appuntamento dedicato alle ragazze e ai ragazzi del Consiglio comunale.

È la rassegna “Marzo è donna”, promossa dall’assessorato alle Pari opportunità del Comune di Trezzano sul Naviglio, insieme alle associazioni del territorio, agli studenti del Liceo G. B. Vico, al Servizio di Animazione Culturale e alla Biblioteca comunale O. Bego.

“Come ogni anno – dichiara Giulia Iorio, assessora alle Pari opportunità – abbiamo coinvolto

tante realtà del territorio, impegnate quotidianamente nella vita culturale della nostra città: diamo voce alle donne, in occasione dell’8 marzo, la giornata dei diritti delle donne, ricordando con chi si impegna tutto l’anno, che i diritti e la lotta contro la violenza non hanno scadenza. Apriremo la rassegna con una seduta speciale del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, con loro parleremo di pari opportunità, di diritti, di scelta”.

Sabato 4 marzo alle ore 10 presso la Sala consiliare al Centro Culturale di via Manzoni è in

programma la convocazione del CCRR al femminile, con la partecipazione dell’assessora alle Pari opportunità Giulia Iorio e interventi a cura dell’associazione Demetra Donne.

Nel pomeriggio, alle 15.30, l’appuntamento con “Cinetrezzano”, il cinema gratuito organizzato dal Servizio di Animazione Culturale, che prevede la proiezione del film “Le nuotatrici” di Sally El Hosaini. Due sorelle siriane fuggono dalla guerra e nuotano per ore nell’agitato mar Mediterraneo per raggiungere la Grecia dove chiedono asilo prima di gareggiare alle Olimpiadi di Rio.

Appuntamento con il Gruppo di lettura della Biblioteca comunale O. Bego giovedì 9

marzo alle 21: con l’associazione IVentincinque si parlerà del libro L’ultima Provincia di Luisa Adorno.

Sabato 11 marzo alle ore 21 torna al Centro Socio Culturale la compagnia Cheproblemacè con lo spettacolo “Donne come noi, l’amore ai tempi dei social”, un progetto di Micaela

Turrisi e Maria Grazia Santamaria, sul palco con Valeria Scaglia e con la regia di Gianluca

Fiorentini. Uno spettacolo divertente in cui si chiacchiera di donne e si riflette su abitudini,

fragilità, sogni e la loro forza.

Sabato 18 marzo alle ore 21 al Centro Socio Culturale è in programma la proiezione del film “Effetto Matilda – Donne di scienza” con la partecipazione della prof.ssa Raffaella

Brunetti, che ha curato la sceneggiatura dell’opera, e degli studenti e delle studentesse del Liceo G. B. Vico. Effetto Matilda è l’espressione inventata dalla storica della scienza Margaret W. Rossiter per descrivere la natura sessista del mancato riconoscimento delle donne nella ricerca scientifica e l’attribuzione sistematica del merito dei loro risultati ai colleghi uomini.

Il progetto nato al liceo di Corsico offre l’occasione per riflettere su gender gap, falsi pregiudizi e falsi miti nello studio delle materie STEM.

Dalla scienza all’arte. Sabato 25 marzo presso la Sala Punto Expo di via Vittorio Veneto 30 alle ore 17.30 l’Aperitivo con l’arte al femminile a cura della Scuola di Disegno Arte & Arti, con l’esposizione delle opere di Katia Papaleo. La mostra sarà aperta al pubblico anche domenica 26 marzo dalle 9 alle 12.

Musica e teatro per l’ultimo appuntamento della rassegna, in programma sabato 1° aprile al

Centro Socio Culturale di via Manzoni alle ore 20.45. Le associazioni Accademia dei Poeti

Erranti e Artènergia presentano lo spettacolo “Graciela”, tratto da “Diatriba d’amore contro un uomo seduto” di Gabriel Garcìa Marquez.

Parole e musica per ripercorrere la vita di una donna che, con dignità e credibile distacco, racconta 25 anni di matrimonio fatti di tradimenti, menzogne e sotterfugi: Graciela dopo molti anni trova il coraggio di reclamare il suo bisogno d’amore davanti al marito indifferente che, seduto in poltrona, legge o finge di leggere. Una donna che decide di compiere un vero gesto d’amore, questa volta per sé.

Sul palco Barbara Massa (attrice), Julia Lenti (voce), Gabriel Delgrado (percussioni), Tony Velardi (piano). Regia di Antonio Margiotta.

