POLITICHE GIOVANILI. UN HUB DI SERVIZI DEDICATO AI RAGAZZI E ALLE RAGAZZE DEL GRATOSOGLIO 

Aperto il bando per l’animazione temporanea del centro che sarà ospitato nella ex scuola dell’infanzia di via Baroni 85

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 marzo 2023 – In arrivo un hub per i giovani al Gratosoglio. L’immobile di via Baroni 85, che fino all’anno educativo 2021-22 ha ospitato una scuola dell’infanzia, accoglierà un centro in cui il Comune offrirà servizi, spazi di aggregazione e socialità alle ragazze e ai ragazzi di età compresa tra i 15 e i 25 anni.



“Da un’analisi dei bisogni del quartiere sono emerse esigenze e richieste da parte dei più giovani: alto tasso di abbandono scolastico, Neet e disoccupazione giovanile sono tra i fenomeni più diffusi – commenta l’assessora alle Politiche Giovanili Martina Riva -. Per questo motivo, abbiamo deciso di intervenire offrendo ai ragazzi e alle ragazze del territorio un luogo in cui coltivare interessi, condividere momenti di socialità e trovare la propria strada. L’edificio di via Baroni ha le caratteristiche che occorrono per valorizzare questo intervento. Inoltre, rimanendo in uso come hub per i giovani potrà continuare la sua vocazione formativa ed educativa”.



“L’edificio di via Baroni 85 ha sempre avuto una vocazione educativa importante per il quartiere e continuerà ad averla – dichiara la Vice Sindaco e assessore all’Istruzione Anna Scavuzzo –. Ora che non è più necessario per i bambini e le bambine della fascia 3-6 anni, che sono accolti nella vicina struttura di via Baroni 45, risponderà alle esigenze educative e aggregative dei ragazzi e delle ragazze più grandi. Ringrazio il Municipio 5 per la grande collaborazione nell’accompagnare questi primi passaggi e per la sensibilità nell’individuare esigenze e risorse del quartiere”.



Obiettivo della Giunta è quello di dare forma a uno spazio che risponda ai bisogni rilevati da adolescenti e giovani adulti, con il coinvolgimento del Municipio e degli enti del Terzo settore. Le attività si articoleranno in due fasi, una di animazione temporanea e una di progettazione definitiva.

L’obiettivo è di mantenere in uso l’edificio di via Baroni, animandolo con attività educative, ricreative, culturali, sociali, sportive e altre attività di servizio per il quartiere (sala riunioni, spazi studio e lavoro). Saranno quindi coinvolti anche i giovani e le realtà associative attive nel quartiere.



L’avviso pubblico per individuare l’ente del Terzo Settore che possa realizzare la fase di ‘animazione temporanea dello spazio’, a fronte della presentazione di una proposta progettuale radicata sul territorio e capace di coinvolgere una rete significativa nella gestione dello spazio, sarà aperto fino al 23 marzo e può essere consultato online https://servizi.comune.milano.it/en/dettaglio-contenuto/-/asset_publisher/pqxq/content/baroni-85



Il Comune cofinanzierà gli interventi, attraverso un contributo di 50mila euro con i fondi della legge 285/97 e con la copertura di ulteriori 32mila euro, per oneri accessori e riscaldamento.



Per la seconda fase di progettazione definitiva saranno indicate linee di indirizzo specifiche. Durata, obiettivi e criteri di valutazione, con particolare riguardo alla sostenibilità economica a medio e lungo termine, saranno stabiliti in seguito al coinvolgimento delle realtà territoriali. Le idee saranno raccolte tramite manifestazione di interesse e successiva procedura ad evidenza pubblica.

V.A.