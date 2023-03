Trezzano. Incidente in via Curiel, 46enne investita

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 3 marzo 2023 – Intorno alle ore 17.00, in via Curiel Eugenio, davanti al supermercato “Il Gigante”; una donna di 46anni è stata investita e nell’impatto con il veicolo è caduta riportando diverse contusioni. Soccorsa da un’ambulanza della Croce Verde e dal personale di un’automedica, la donna, dopo le prime cure, è stata trasportata in codice giallo in ospedale. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale, che ha fatto tutti i rilievi, oltre a regolamentare la viabilità.

V. A.