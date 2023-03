Vacanze in Croazia: le principali novità alla BMT di Napoli 2023

(mi-lorenteggio.com) Napoli, 3 marzo 2023 – L’estate è ormai alle porte e anche quest’anno grazie a una ventata di novità, dal 16 al 18 marzo, la Croazia sarà presente alla Borsa Mediterranea del Turismo – BMT di Napoli.

È un momento importante per la visibilità e per l’immagine del turismo croato nel mercato italiano, sia per gli operatori e il pubblico presente, sia in quanto si svolge nel cuore della Campania, una regione di grande interesse.

Chi troverete sullo stand:

Ente Turistico della Regione di Zadar https://www.zadar.hr/it

La Regione di Zadar ha posizione geografica davvero straordinaria è situata sulla costa centrale dell’Adriatico orientale. Circondata da una natura splendida e variopinta, è un luogo in cui il patrimonio naturale e culturale coesiste in perfetta armonia, e dove incantevoli località costiere o sulle isole offrono condizioni eccellenti sia per una vacanza attiva che per una rilassante vacanza in famiglia. Ente Turistico della Regione Šibenik-Knin: https://www.dalmatiasibenik.hr/it/

Šibenik è una città bella e ricca di storia, arte e natura, l’unica in Croazia a vantare due beni culturali sotto l’egida dell’UNESCO, la cattedrale di S. Giacomo e la fortezza di S. Nicola oltre alle numerose bellezze culturali e paesaggistiche. Nei dintorni si possono ammirare due dei Parchi Nazionali più incantevoli, una tappa obbligatoria per un viaggio in Croazia! Ente Turistico della Regione Spalatino Dalmata: https://www.dalmatia.hr/it/

Cultura, patrimonio storico e stile di vita: questa è la Dalmazia Centrale. Tutto ciò la rende un luogo da visitare per il proprio svago, riposo e piacere, ma che vanta anche una tradizione antica di ben 1700 anni! Il cuore dell’Adriatico. Una bellissima costa tempestata da una corona d’isole verdi, monti che si specchiano nel mare, un cuore verde smeraldo delle valli dei fiumi Cetina e Jadro. Spalato è la città più bella del mondo, come amano definirla i suoi abitanti, capoluogo della regione, punto di comunicazione e di collegamenti strategici. Il suo centro storico ovvero il palazzo di Diocleziano molto ben preservato fa parte del patrimonio mondiale UNESCO. Scegliendo questa regione per le vostre vacanze troverete le isole più famose della Croazia, i siti del patrimonio mondiale, numerosi eventi culturali … e migliaia di altri motivi per visitarla! Ente Turistico della città di Dubrovnik: https://tzdubrovnik.hr/lang/en/index.html

Dubrovnik, la perla dell’Adriatico è una vera e propria città monumento, inserita nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO e della quale non si può rimanere indifferenti. Protetta dal suo patrono, San Biagio, Dubrovnik è una città ricca di storia: per apprenderla, sarà sufficiente passeggiare per la sua via principale, Placa, detta lo Stradun, lastricato di pietra bianca levigatasi col tempo. Le famose mura di questa città, con grandiose torri e bastioni, vi regaleranno la vista su Šipan, Lopud e Koločep, le magiche isole Elafiti, sparpagliate come perle sull’azzurro del mare. Se visiterete Dubrovnik d’estate, quando sono in corso il tradizionale ‘Festival di Dubrovnik’e la città risplende di una luce speciale, l’intero centro storico cittadino si trasformerà magicamente nello scenario di un palcoscenico unico al mondo. Jadrolinija, Compagnia di Navigazione: https://www.jadrolinija.hr/it/pagina-iniziale

Jadrolinija, compagnia di navigazione nazionale con una tradizione di 76 anni, è stata fondata nel 1947 a Fiume come il successore di varie associazioni di piccole compagnie di navigazione costiera. È la parte vitale della costa adriatica, ha un ruolo insostituibile nella vita degli abitanti delle isole e delle città costiere, nella loro connessione con la terraferma e nello sviluppo dell’economia e del turismo. Oltre alla sua posizione importante nella vita della popolazione locale, Jadrolinija apre la porta ai passeggeri di tutto il mondo alle bellezze della costa adriatica, partecipando così alla creazione dell’offerta turistica croata. Nel corso dell’anno trasporta fino a 12 milioni di passeggeri e più di 3 milioni di veicoli. Le sue navi effettuano oltre a 600 partenze al giorno durante la stagione estiva e le linee più trafficate vengono mantenute quasi 24 ore al giorno. La costa frastagliata della Croazia, ricca di isole, pone diverse sfide alla compagnia di navigazione nazionale: la diversità dei porti, le diverse condizioni di navigazione e la soddisfazione delle esigenze della popolazione dell’isola, ma anche molti turisti che vengono nell’Adriatico ogni estate. Amatori Tour Operator: https://www.amatori.com/it

È un operatore specializzato sulla destinazione Croazia. Il reparto Tour Operator in forte sinergia con quello dei traghetti si occupa di viaggi e soggiorni in Croazia. In qualità di agenti della Compagnia Croata di navigazione Jadrolinija lavora sul booking e sulla biglietteria dei traghetti di linea che collegano tutto l’anno i porti di Ancona e Bari con Zara, Spalato e Dubrovnik. Faro Stoncica, isola di Vis, foto Ivo Biocina

CROAZIA, PIENA DI ESPERIENZE UNICHE AL MONDO!

È il Paese delle 1.244 isole circondate da uno dei mari più puliti e cristallini al mondo, terra dell’eccellente offerta enogastronomica, della natura selvaggia e incontaminata, dei numerosi parchi nazionali e naturali, di diversi siti Unesco e città d’arte… il tutto a due passi dall’Italia.

Viviana Vukelic direttrice Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia

“Le due novità principali per quanto riguarda la Croazia nel 2023 sono che dal 1° gennaio è possibile pagare in Euro e la seconda visto che fa parte dell’area Schengen, non ci sono più confini quindi si può entrare in Croazia senza code alle frontiere interne terrestri e marittime fra la Croazia e gli altri Paesi dello spazio Schengen sia in entrata sia in uscita, mentre i controlli aeroportuali saranno effettuati fino al 26 marzo 2023.

Oggi è sempre più facile arrivare in Croazia! Grazie alla sua vicinanza con l’Italia, alla presenza di numerosi traghetti e di collegamenti aerei soprattutto low cost, si può raggiungere le località croate velocemente spendendo poco.

Dal 26 luglio 2022 con l’apertura del ponte di Pelješac, si è ridotto anche il viaggio in auto verso la Dalmazia meridionale il ponte stesso è diventato un’attrazione turistica. Non mancano gli investimenti e le nuove aperture sul fronte alberghiero partendo dall’Istria fino a Dubrovnik, così come ricco il calendario degli eventi 2023.

La nostra offerta – conclude Viviana Vukelić, direttrice per l’Italia dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo – è rivolta anche a un turismo presente tutto l’anno, grazie ai nostri prodotti-chiave: cultura e siti Unesco, cicloturismo, nautica, vacanza attiva, business & congressi, enogastronomia. Non dimentichiamo inoltre l’ampia offerta in tema di salute e benessere, con i centri Spa & Wellness e cliniche per la riabilitazione e la fisioterapia che vedono ogni anno la presenza crescente di ospiti da tutto il mondo. Vi invitiamo in Croazia, piena di sole, di isole e di bellissimi ricordi”.

LA CROAZIA IN NUMERI:

• 18,9 milioni di arrivi e 104,8 milioni di pernottamenti in Croazia nel 2022

• ovvero il 37% in più di arrivi e il 25% in più di pernottamenti rispetto al 2021

• TOP mercati: Germania, Slovenia, Austria, Polonia, Repubblica Ceca, Italia, Regno Unito, Slovacchia e Paesi Bassi…

ARRIVI E PERNOTTAMENTI DALL’ITALIA – 2022/2021.

• 937.792 arrivi nel 2022 (112,36 % rispetto allo stesso periodo del 2021.)

• 4.175.664 pernottamenti nel 2022 (86 % rispetto allo stesso periodo del 2021.)

• Flussi sono raddoppiati e si vede la ripresa del mercato

NUOVE LINEE AEREE*: Informazioni soggette a modifiche, consultare i siti delle compagnie

EASYJET: Napoli – Pula, dal 26.06 al 01.09.2023

Venezia – Dubrovnik, dal 01.07 al 02.09.2023

RYANAIR: Milano Malpensa – Zadar, dal 04.06 al 27.09.2023

Milano Bergamo – Rijeka, dal 03.07 al 27.10.2023

Roma (FCO) – Spalato, dal 01.06 al 28.09.2023

INVESTIMENTI E NUOVE APERTURE

Istria:

Bale https://meneghetti.hr/en/blog/meneghetti-development-project

Poreč Valamar Istra Premium Camping Resort ** Sunset Garden Premium Vile https://www.valamar.com/it/campeggi-porec/istra-camping-resort/sunset-garden-premium-village Poreč https://www.plavalaguna.com/it/appartamenti/istrian-villas https://www.plavalaguna.com/it/resorts/zelena-laguna https://www.istracamping.com/it/campeggi/bijela-uvala Quarnaro: La costruzione della futura ACI Marina di Rijeka a Porto Baroš è il più grande investimento nel turismo nautico della storia della Repubblica di Croazia, pari a circa 50 milioni di Euro https://aci-marinas.com/it/laci-presenta-a-dusseldorf-la-futura-aci-marina-di-rijeka-fiume/ Ičići, Rivas Hotels & Resort https://www.icici-tourism.com/en/rivas_hotelsiresorts_/17/27 Bakar – ristrutturazione dell’hotel Jadran, a Kraljevica la costruzione dell’hotel Liburnia Dalmazia: Biograd na moru, Fun park https://www.funparkbiograd.com/en/ L’apertura del Parco è prevista il 28 aprile, il nuovo parco acquatico Dalmaland aprirà a metà giugno Zara: Hotel Ryatt Regency Zadar Maraska (apertura nel 2024); Falkensteiner Resort Punta Skala** Luxury Villas Punta Skala; Zaton Holiday Resort

Spalato: Hotel Movenpick (primavera 2023); Hotel AC Hotel by Marriott* https://www.marriott.com/en-us/hotels/spuac-ac-hotel-split/overview/?scid=f2ae0541-1279-4f24-b197-a979c79310b0 Trogir Marina Hotel Marinus* https://www.hotelmarinus.com/

Isola di Solta Secret Bay Hotel

Isola di Hvar, Palmizana, Hotel Zori Timeless https://www.zori.hr/#

Isola di Hvar, Stari Grad https://www.valamar.com/it/hotel-hvar/valamar-amicor-green-resort

Isola di Hvar, Hvar Villa Porta Maestra

Isola di Vis, Komiza Marriott Hotel Autograph Collection (ex hotel Bisevo)

a Vis https://www.madetomatter.com/ceska-villa

Dubrovnik: https://www.valamar.com/it/hotel-dubrovnik/valamar-lacroma-dubrovnik-hotel

Zona continentale:

Zagabria Hotel Art’otel https://www.arenahotels.com/it/novita/artotel-zagreb

Zagabria Hotel Zonar https://www.maistra.com/it/proprieta/zonar-zagreb/#/

I laghi di Plitvice – ristrutturazione hotel Bellevue e Hotel Plitvice, e la nuova costruzione sorgerà al posto del hotel Grabovac

Zori Timeless Hotel, Palmizana, APERTURA IN APRILE 2023 Fun Park, Biograd na moru

GLI EVENTI PRINCIPALI DEL 2023

Istria Granfondo, 14 – 15 aprile 2023, Umag

https://www.coloursofistria.com/it/ciclismo/istria-granfondo

Segnatevi sul calendario le date e iscrivetevi alla maratona ciclistica internazionale Istria Gran Fondo. Quest’anno, la nona edizione della gara con partenza e arrivo a Umag e Novgrad ha in serbo un programma ancora più ricco. A fare da cornice al programma del 2023, una ricca offerta gastronomica, programmi per bambini e soprattutto un’atmosfera eccezionale.

Krk Bike Story, 15-16 aprile 2023, l’Isola di Krk https://www.tz-krk.hr/it/krk-bike-story-2023 –

E’ un evento ciclistico e gastronomico che attraversa il meraviglioso scenario ciclistico dal mare fino al meraviglioso Altopiano della Luna. Il tour in bicicletta primaverile di quest’anno vi porterà attraverso la parte meridionale dell’isola di Krk e vi racconterà le storie di Baška, Punat e città di Krk.

WRC Croatia Rally, 20 – 23 aprile 2023, Zagabria https://rally-croatia.com/en/

Il World Rally Championship è il principale campionato rallystico e la massima espressione di questo sport. Riunisce spettatori e fan da tutto il mondo, proiettando un’immagine della Croazia come destinazione turistica e sportiva a milioni di spettatori.

2° Congresso Mondiale del turismo sportivo, 26 – 27 aprile 2023, Zara

https://zadar.travel/it/eventi/2nd-world-sports-tourism-congress

Zara è stata scelta proprio per la sua ricca tradizione sportiva e offerta turistica, riunirà più di 300 partecipanti internazionali provenienti dai settori del turismo e dello sport. A gennaio, il Ministro del Turismo e dello sport Nikolina Brnjac ha firmato l’accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e l’Organizzazione mondiale del turismo (UNWTO) in relazione proprio allo svolgimento si questo evento. La fiducia dell’Organizzazione Mondiale del Turismo, che ha scelto la Croazia come ospite e co-organizzatore di un così importante e grande raduno internazionale, conferma lo status e la reputazione del nostro Paese come destinazione turistica e sportiva di qualità.

Festival Internazionale dei bambini, 24 giugno – 08 luglio 2023, Šibenik

https://www.sibenik-tourism.hr/eventi/festival-internazionale-dei-bambini/33/it.html

Festival internazionale dei bambini è un simbolo di Šibenik. Il festival fu organizzato per la prima volta nel 1958, ma presto diventò un festival d’importanza mondiale. Durante le giornate del festival, la città di Šibenik diventa un posto magico, dove i bambini da tutto il mondo dominano in ogni angolo, strada e piazza. Il festival incoraggia tante idee in varie forme d’arte della creatività dei bambini: teatro, burattini, musica, film, poesia e arte.

Hideout Festival, 25 – 29 giugno 2023, Novalja (isola di Pag) https://hideoutfestival.com/

L’Hideout Festival è l’appuntamento più importante di musica elettronica in Europa, riunisce i migliori artisti di musica elettronica del mondo per cinque giorni e cinque notti sulla splendida spiaggia di Zrce a Novalja. Sei palchi all’aperto ospiteranno gli amanti della musica elettronica. Grazie al riconoscimento mondiale della Croazia come meta per la dance music, l’Hideout Festival è diventato uno degli eventi europei di dance music da non perdere.

Ultra Europe Music Festival, 07 – 09 luglio 2023, Spalato https://ultraeurope.com

Famoso festival di musica elettronica che dura 7 giorni dei quali soltanto i 3 che si svolgono a Spalato radunano più di 100 mila giovani provenienti da tutto il mondo. Durante il festival sono previste diverse manifestazioni in tutta la regione.

Il Festival del Ricamo, 07 – 09 luglio 2023, Đakovo (Slavonia)

https://visitdjakovo.com/Engindex/detaljiDogadaj/39?p=3941&s=41

Affermata manifestazione folcloristica sul ricamo di questa zona della Croazia, che comprende anche mostre, eventi equestri ed iniziative culturali e turistiche. Ci sono gruppi folcloristici provenienti da tutto il mondo con costumi tradizionali, danza popolare e gastronomia che ogni estate richiamano decine di migliaia di partecipanti.

Festival Estivo, 10 luglio – 25 agosto 2023, Dubrovnik

http://www.dubrovnik-festival.hr/en/

Anche quest’anno il Festival Estivo di Dubrovnik riunirà i migliori artisti teatrali, musicali, ballerini della tradizione croata, e attori da tutto il mondo. Il festival per il 74° anno consecutivo diventerà il crocevia dello spirito e della cultura croata e mondiale.

L’Estate a Spalato, 14 luglio – 14 agosto 2023, Spalato

https://www.dalmatia.hr/it/eventi/lestate-a-spalato

Per quasi 70 anni, durante le notti estive dal 14 luglio al 14 agosto, la città di Spalato diventa un enorme palcoscenico su cui si svolgono spettacoli artistici di musica, teatro e balletto ospitando ogni anno al festival “L’estate a Spalato” numerosi artisti.

Croatia Open Umag, 21 – 30 luglio 2023, Umag https://www.croatiaopen.hr/en/homepage/

Con 33 anni di tradizione, è il torneo più longevo e rinomato della Croazia. Oltre al tennis di primissimo piano nel calendario ATP, Umag si distingue come località caratterizzata da un ricco programma di manifestazioni che si svolgono nell’ambito del torneo stesso.

Špancirfest, 18 – 27 agosto 2023, Varaždin https://www.spancirfest.com/

Nell’arco di dieci favolosi giorni, il centro storico di Varaždin si trasforma magicamente in un palcoscenico festivo unico, pieno di colori, divertimento. Lo Špancirfest è tutto questo, ma anche molto di più. Fantastici concerti, intriganti spettacoli di strada, laboratori creativi e tante attività per bambini, spettacoli teatrali, ricca offerta gastronomia in un’atmosfera unica nelle strade e piazze affollate di Varaždin. Il modo migliore per celebrare davvero la fine dell’estate.

I giorni della Birra, 25 -28 agosto 2023, Karlovac

https://visitkarlovac.hr/karlovac-beer-days/?lang=en

La città sui quattro fiumi ne ha un quinto: il fiume della birra! Verso la fine di agosto, Karlovac diventa la città di questa bevanda. Il più grande palcoscenico all’aperto con le più grandi star della musica popolare croata per la più grande festa della birra… questa è la breve descrizione di questo evento di Karlovac. Scoprite gli angoli nascosti di Karlovac quando apre le sue porte a tutti gli amanti della birra.

Dimensions Festival, 31 agosto – 04 settembre 2023, Tisno http://www.dimensionsfestival.com Dimensions Festival ospita i più grandi nomi della musica elettronica. Questo spettacolare festival è il luogo perfetto per godersi programmi musicali con alcune centinaia di artisti su diversi palchi sulla spiaggia e in numerose feste in barca. Il Dimensions Festival attrae artisti di fama mondiale di musica house, techno, jazz, funk, soul, drum and bass, psych e pop.

Vinkovačke jeseni (Autunno a Vinkovci), 08 – 17 settembre 2023 Vinkovci (Slavonia) https://www.visitvukovar-srijem.com/it/cosa-da-vedere-cosa-da-farei/il-patrimonio-etnografico/

L’autunno è un periodo speciale in Slavonia. Un momento in cui la natura premia gli abitanti della regione per un anno di duro lavoro. Questo festival il più grande evento folcloristico in questa parte d’Europa, celebra l’inizio della stagione del raccolto e molti gruppi folcloristici provenienti da tutta la Croazia sfilano per le vie del centro storico, mostrando costumi popolari tradizionali e mettendo in mostra un ricco patrimonio culturale.

Baška Outdoor Festival, 13 – 15 ottobre 2023, Baška (Isola di Krk) https://www.visitbaska.hr/it

La nona edizione dell’Outdoor Festival di Baška offre divertimento in 5 interessanti programmi di sport all’aria aperta, dal trail running, alla mountain bike, passando per l’escursionismo, l’arrampicata sportiva e la zipline, il tutto con speciali agevolazioni per l’alloggio. Riunisce professionisti e appassionati di vari sport e attività all’aperto per vivere insieme l’esperienza di uno degli eventi più emozionanti dell’isola di Krk.

Biograd Boat Show, 25 – 29 ottobre 2023, Biograd na moru https://www.bbs.com.hr/index_eng.html

A Biograd na moru vicino a Zara si svolge ogni anno a ottobre uno spettacolare Salone Nautico, il Biograd Boat Show, che attira molti visitatori ed espositori dai paesi vicini ed è il più grande punto d’incontro per l’industria nautica croata.

Avvento a Zagabria, dicembre/gennaio 2023/2024 http://www.adventzagreb.com/?lang=it

Dove trovare lo spirito autentico del Natale? A Zagabria, come in una favola! Ogni anno, intera capitale croata riserva il meglio del meglio: un ricco e variegato programma che andrà avanti senza sosta ogni giorno, ricorda il presepe vivente, gli spettacoli all’aperto, concerti, degustazioni e magie per adulti e bambini. Nel 2018 il rinomato sito European Best Destinations ha nominato Zagabria la migliore destinazione natalizia, per la terza volta di seguito.

Saplunara, foto Aleksandar Gospic Sunj, Lopud foto Aleksandar Gospic

8 SPIAGGE DI SABBIA: luoghi paradisiaci per le vacanze in Croazia

• Bijeca, si trova ad un passo dalla cittadina di Medulin (Medolino) in Istria. Tanti servizi, una pineta, la possibilità di praticare vari sport e la bellezza mediterranea fanno di questo luogo la giusta scelta per una giornata estiva da favola.

• Rajska plaža, sull’isola di Rab (Arbe) in Quarnaro, è una spiaggia lunga circa 1,5 chilometri con tanto di bandiera blu, che testimonia l’alta qualità e la limpidezza dell’acqua del mare e dell’attenzione dedicata all’ambiente naturale che la circonda.

• Sakarun, una favola turchese sull’isola di Dugi otok (Isola Lunga) nella regione di Zara, i cui bordi sono marcati dal bianco della sabbia e dal verde di una pineta: tutto ciò fa di Sakarun una delle spiagge più famose dell’arcipelago zaratino.

• Kraljičina plaža, si trova a Nin (Nona), la più lunga spiaggia di sabbia della Croazia e la più piccola cattedrale del mondo: due meravigliose contraddizioni che si attraggono come i poli opposti di una calamita.

• Bačvice, conosciuta anche come “il salotto di Spalato”. Oltre che per oziare e bere una bibita rinfrescante, è la spiaggia in cui è nato il gioco più “spalatino” che c’è, alludiamo naturalmente, al picigin. Offre le gioie del mare in una delle città più belle del Mediterraneo.

• Saplunara, sull’isola di Mljet (Meleda), vi conquisterà con la sua sabbia finissima e col suo aspetto unico. In particolare, sarà apprezzata da coloro che, amando la natura incontaminata, sapranno godere di questa oasi zen del Mediterraneo.

• Šunj, questa spiaggia si trova sull’isola di Lopud (Isola di Mezzo) è un luogo divertente, animato da tanti diportisti e bagnanti.

• Saplun, per raggiungere questa spiaggia bisogna necessariamente passare per Lastovo (Lagosta), la più distante isola abitata della costa croata; poi occorre trovare una barca che sia disposta a portarvi su un isolotto disabitato con l’unica spiaggia di sabbia di quest’arcipelago da sogno.