8 MARZO: GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA: LE INIZIATIVE A MONZA

(mi-lorenteggio.com) Monza, 4 marzo 2023 – E’ all’insegna dei diritti il programma delle iniziative in città in occasione delle Giornata Internazionale della Donna, che ricorre il prossimo 8 marzo.

“A partire della condizione delle donne in Medio Oriente, abbiamo voluto proporre una serie di appuntamenti per approfondire i passi avanti degli ultimi anni e il grande lavoro culturale che ancora resta da compiere sui temi delle pari opportunità e del contrasto alle discriminazioni di genere”, spiega l’Assessore alle Pari Opportunità Andreina Fumagalli.

Le Associazioni che aderiscono al Tavolo delle Pari Opportunità hanno composto un calendario di iniziative eterogenee che ben rappresentano le varie realtà attive sul territorio affinchè ciascuna possa essere illustrata e valorizzata.

Sono una dozzina gli appuntamenti in programma tra incontri, mostre, spettacoli, iniziative in collaborazione con le associazioni, visitate guidate, presentazioni e concerti dal 3 marzo al 30 giugno per onorare al meglio questa giornata.

“Ringrazio le donne e le Associazioni che hanno profuso impegno, dedizione e sensibilità per mettere a punto questo calendario”, ha aggiunto l’Assessore.

Il Comune propone, in particolare, per la serata dell’8 marzo, una riflessione sulla condizione della donna in Medio Oriente in collaborazione con Fondazione Monza Insieme e Spazio Colore – Servizio della Caritas Decanale di Monza. L’incontro, ad ingresso gratuito, si terrà a Centro Civico S. Rocco in via D’Annunzio 35.

8 marzo – Giornata Internazionale della Donna

Il 16 dicembre 1977 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite propose a ogni Paese di dichiarare un giorno all’anno la “Giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle Donne e per la pace internazionale”: così l’8 marzo divenne la data ufficiale. La giornata ricorda sia le conquiste sociali e politiche delle donne, sia le discriminazioni e le violenze che hanno subito e continuano a subire.

Anche quest’anno sono numerose le iniziative proposte dalle associazioni cittadine.

Programma

Venerdì 3 marzo, ore 14.30 Sala Chaplin Binario 7 via Turati 8

Donna, Vita, Libertà – La rivoluzione delle donne – La lotta di un popolo

Approfondimento sulla condizione della donna e della popolazione in Iran con la docente universitaria Farian Sabahi e monologo dell’attrice Sanam Naderi “Profumo di terra bagnata”.

A cura di Coordinamenti donne Spi-Cgil, Fnp-Cisl, Uilp-Uil

Gratuito

Sabato 4 marzo, ore 17.30 Sala Picasso Binario 7 via Turati 8

Il volto, lo sguardo, le emozioni delle donne

44 opere famose interpretate secondo la teoria dei neuroni a specchio.

A cura di Fidapa BPW Italy Sezione Modoetia Corona Ferrea.

Gratuito con prenotazione eventi.fidapamodoetia@gmail.com

Sabato 4 marzo, ore 15.00 Centro Islamico di Monza via Ghilini 17

Moschea aperta – Il Centro Islamico di tutti e per tutti

Mostre ed attività aperte alla cittadinanza.

A cura del Centro Islamico di Monza e Brianza

Gratuito

Mercoledì 8 marzo, ore 20.30 Centro Civico San Rocco via D’Annunzio 35

La bicicletta verde – Film di Haifaa Al-Mansour

Serata di riflessione sulla condizione della donna in Medio Oriente.

In collaborazione con Fondazione Monza Insieme e Spazio Colore.

Con la presenza di Amnesty International e CISDA – Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane

Gratuito con prenotazione obbligatoria pariopportunita@comune.monza.it

Mercoledì 8 e 29 marzo, sabato 15 aprile, ore 21.00 Sala Picasso Binario 7 via Turati 8

Luci sul palcoscenico – Donne al centro della scena

Spettacolo teatrale

A cura dell’Associazione Culturale Teatrando.

A pagamento. Prenotazione info@teatrando.net

Giovedì 9 marzo, ore 14.00 Cortile Oratorio San Biagio via Manara 10

GiraMonza – Bicicletta come mezzo di emancipazione

Formazione gratuita all’uso della bicicletta al femminile condotta da Alessandra Villa, ciclista professionista.

A cura di Fondazione Monza Insieme – Spazio Colore – Centro Culturale Islamico – MonzainBici

Gratuito con prenotazione famiglieinsieme@caritasmonza.org

Sabato 11 marzo, ore 16.45 Sala riunioni Centro Civico Cederna-Cantalupo via Cederna 19

Le donne e l’Islam

Conoscere una popolazione attraverso i suoi costumi e tradizioni. Interventi di Mariangela Candiani (volontaria CADOM) “Iran, un popolo che ti rimane nel cuore” e di Yamina Salah (Presidente Associazione Donne Mussulmane d’Italia) e Tahany Shahin (Presidente del Centro Islamico di Monza) “Le donne, i costumi, la famiglia”.

A cura del Forum dell Famiglie di Monza e Brianza.

Gratuito

Donne e Sovrane a Monza Visite guidate Centro storico

Sabato 11 marzo ore 11.00

Segni femminili in città

L’itinerario percorre le vie cittadine soffermandosi nei luoghi storicamente connotati da una presenza femminile

Domenica 12 marzo ore 11.00

Margherita, regina di stile

Dalla Saletta Reale della Stazione di Monza alla Cappella Espiatoria, il percorso si muove intorno alla figura di Margherita di Savoia.

A cura del Centro Documentazione Residenze Reali Lombarde.

Gratuito con prenotazione info@residenzerealilombarde.it

Giovedì 16 marzo, ore 20.00 Saint Georges Premier Parco di Monza

Presentazione del libro Cieli di Piombo di Mathilde Bonetti

Modera la giornalista Laura Marinaro.

A cura di Fidapa BPW Italy Sezione Modoetia Corona Ferrea.

A pagamento con prenotazione eventi.fidapamodoetia@gmail.com

Mercoledì 29 marzo, ore 21.00 – giovedì 30 marzo, ore 18.30 sala Chaplin Binario 7 via Turati 8

Spettacolo Cyrà-Cyrano De Bergerac al Femminile

Il Progetto Cyrà è incentrato sul tema dell’equità, dell’integrazione, del valore della pace e della cultura.

A cura di Amatea aps.

29 marzo ingresso a pagamento – 30 marzo ingresso gratuito

Info e prenotazione amateaaps@gmail.com

Venerdì 31 marzo, ore 20.00 cena – 21.30 party Sporting Club Monza viale Brianza 39

Flower Power Party

Una serata a scopo benefico a sostegno di LILT Milano Monza Brianza per l’adozione di spazi/attrezzature presso la “Casa LILT” in via San Gottardo.

A cura di Soroptimist International Club Monza.

A pagamento con prenotazione eventi.soroptimistmonza@gmail.com

Venerdì 30 giugno, ore 20.30 Sala Chaplin Binario 7 via Turati 8

Concerto The Good News

Un coro di donne anche appartenenti alla comunità LGBTQ che canta per i diritti civili, per l’eliminazione della violenza contro le donne e contro il razzismo e ogni tipo di discriminazione.

A cura di The Good News Female Gospel Choir aps.

Gratuito. Info: pariopportunita@comune.monza.it