Col Coro Cantiere domenica 12 marzo nella chiesa di San Giovanni Battista alla Creta a Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 marzo 2023 – “Se il seme non muore…” è il titolo della meditazione in canto sulla morte e resurrezione di Cristo che si terrà domenica 12 marzo alle 16,00 nella chiesa di San Giovanni Battista a Milano. L’incontro, in cui si alterneranno letture e canti sacri contemporanei, è organizzato dal Coro Cantiere di Legnano, diretto da Roberta Mangiacavalli, in collaborazione con Eliana Baruffi e Giovanni Cussino della Compagnia teatrale La Creta.

Riprende con questa iniziativa il programma 2023 dell’Itinerario delle Chiese contemporanee della Diocesi di Milano, che ha lo scopo di valorizzare le architetture degli edifici sacri costruiti a partire dalla metà del secolo scorso.

La chiesa si trova in Piazza San Giovanni Battista alla Creta 11, a Milano.