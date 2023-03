(mi-lorenteggio.com) Oggiono, 4 marzo 2023 – Stamane, in via per Ello, i Vigili del Fuoco insieme al personale sanitario, hanno soccorso un taglialegna nei boschi di Oggiono. Colpito da un grosso ramo, l’uomo è stato trasportato su una barella fino al punto di atterraggio dell’elicottero per il trasporto in ospedale.

Redazione