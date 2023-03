LA LEGA DI BAREGGIO CONTRO IL CIBO SINTETICO

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 4 marzo 2023 – La Lega di Bareggio dice no al cibo sintetico. Il gruppo consiliare ha presentato una mozione da discutere nel prossimo Consiglio comunale per impegnare sindaco e Giunta “ad aderire alla petizione promossa da Coldiretti sostenendo le iniziative di sensibilizzazione attinenti ai pericoli del cibo artificiale, avvalorati anche dal mondo accademico e scientifico, e ad adottare, nel rispetto delle proprie competenze, i provvedimenti utili al sostegno della petizione Coldiretti contro il cibo sintetico”.

“Il cibo sintetico – spiega il segretario della Lega Giuseppe Sisti – è un prodotto ingegnerizzato, realizzato in bioreattori, e non salvaguarda realmente l’ambiente perché comporta un maggiore consumo di acqua ed energia rispetto agli allevamenti tradizionali. Inoltre limita la libertà dei consumatori, spezza il legame che unisce cibo e natura e non tutela la salute non essendoci garanzia che i prodotti chimici usati siano sicuri per il consumo alimentare”. Il segretario sottolinea anche l’impatto sociale: “Il cibo sintetico è prodotto sulla base di brevetti e tecnologie, con alti costi di sviluppo, nelle mani di pochi grandi investitori, pertanto può avere impatti socio-economici molto pericolosi”.

Nei mesi scorsi, Coldiretti ha promosso una petizione contro il cibo sintetico e sono nate diverse iniziative di sensibilizzazione finalizzate ad evidenziare i rischi della diffusione del cibo artificiale. “La petizione – sottolinea il capogruppo leghista Luisa Pirovano – è pienamente condivisibile considerato anche che la Lombardia è la prima Regione agricola d’Italia, col settore agroalimentare che ha un fatturato di oltre 25 miliardi di euro e 52.000 imprese attive”.