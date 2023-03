(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 marzo 2023 – Stamane, sui muri antistanti al liceo classico Carducci in via Beroldo a Milano è apparso uno striscione a firma anarchica con la scritta “Ma quale merito, la vostra è solo violenza” e le foto a testa in giù della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

