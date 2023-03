Sci. Sofia Goggia vince matematicamente la quarta Coppa del Mondo di discesa (la terza consecutiva) – VIDEO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 marzo 2023 – A Kvitfjell: in Norvegia, Sofia Goggia vince matematicamente la quarta Coppa del Mondo di discesa (la terza consecutiva) della sua splendida carriera. La bergamasca chiude davanti alla slovena Ilka Stuhec e si assicura il trionfo con una gara d’anticipo. Decisivo il secondo posto alle spalle della padrona di casa Kajsa Vickhoff Lie, al primo successo nella competizione, terza Suter.

“È stata una stagione in cui ho abbastanza dominato nella disciplina, nonostante abbia toppato i Mondiali – spiega la bergamasca – Si tratta della quarta Coppa, di cui tre negli ultimi tre anni, quindi nonostante la mia discontinuità sono contenta di aver raggiunto anche questo obiettivo. Non sono così soddisfatta della mia performance di oggi, perché già sopra ho sbagliato, forse per il vento, poi però sono seconda, la Coppa è arrivata e l’obiettivo è raggiunto“.