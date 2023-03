Fermato in auto lungo la A7 con 149 kg di hashish, in manette 55enne

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 marzo 2023 – Un 55enne italiano, giovedì scorso, mentre per correva la A7 Milano Genova a bordo della sua 500, è stato fermato per un controllo al veicolo, in quanto viaggiava con un ruotino di scorta. Gli agenti della Polstrada una volta fermato il veicolo hanno notato nell’abitacolo sette scatoloni. Insospettiti dal fatto che l’uomo ha dichiarato che erano piene di saponette, gli agenti hanno proceduto ad una perquisizione del veicolo e delle scatole, scoprendo all’interno 149 chili di hashish, divisi in 136 “panetti”. La perquisizione è proseguita a casa dell’uomo: qui gli agenti hanno trovato 20 mila euro in contanti e 41 grammi di hashish. L’uomo è stato arrestato e portato presso la casa circondariale di Pavia.

Redazione