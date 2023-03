Lecco. Cerimonia in memoria dei caduti e dei deportati nel 79° anniversario degli scioperi del 7 marzo 1944

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 5 marzo 2023 – Martedì 7 marzo cerimonia per ricordare il sacrificio dei lavoratori lecchesi per la libertà e il riscatto dell’Italia dalla dittatura.

L’iniziativa è promossa dalle organizzazioni sindacali CGIL Lecco, CISL Monza Brianza Lecco, UIL Lecco, Anpi provinciale Lecco, dalla Provincia di Lecco e dal Comune di Lecco in memoria dei caduti e dei deportati nel 79° anniversario degli scioperi del 7 marzo 1944.

Programma completo della cerimonia:

Ore 8.30 – Santa Messa nella Chiesa di castello “SS.Martiri Gervaso e Protaso” di Lecco celebrata da Don Mario Fumagalli.

Ore 9.15 – Partenza del corteo per corso Matteorri e via Castagnera.

Ore 9.30 – Momento di raccoglimento al Parco 7 Marzo 1944 di corso Matteotti con una ricostruzione dei fatti del ’44, a cura dell’Anpi di Lecco.

Ore 9.45 – Omaggio floreale alla lapide dei caduti in via Castagnera per ricordare i lavoratori lecchesi deportati nei campi di sterminio nazisti.

Ore 10.00 – Cerimonia Aula Magna del Liceo Manzoni in via XI Febbraio.

Saluto alle autorità e successivamente interventi di:

Stefania Perego, Dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Bertacchi”;

Angelo De Battista, gruppo scuola dell’ Anpi:

Cav. Emilia Dell’Oro, Presidente del Comitato Provinciale di Lecco dell’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra;

Giuseppe Incorvaia, per le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL di Lecco.

Interverranno gli studenti degli Istituti lecchesi che hanno partecipato al Viaggio per la Memoria 2022 da Lecco alla Risiera di San Sabba di Trieste

Interventi musicali:

Davide Milani, studente dell’Istituto Bertacchi, con il suo brano rap “Come se fosse normale”;

Coro della Scuola secondaria di primo grado “A. Stoppani”.

Saranno presenti alla cerimonia il Questore di Lecco, Ottavio Aragona e Giancarla Pessina, già presidente dell’ANPI provinciale di Lecco.