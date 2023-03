Linea Milano – Piacenza: circolazione ferroviaria sospesa in prossimità di Melegnano per l’investimento di una persona da parte di un treno

(mi-lorenteggio.com) Melegnano, 5 marzo 2023 -Dalle ore 14.40 sulla linea convenzionale Milano – Piacenza, la circolazione ferroviaria è sospesa in prossimità di Melegnano per l’investimento di una persona da parte di un treno. Interessati solo i treni del trasporto regionali della linea S1 Saronno/Milano Passante Lodi. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti.

Sul posto è atterrato l’elisoccorso, giunto da Como, e sono arrivati i Vigili del Fuoco insieme al personale sanitario.

V. A.