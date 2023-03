Rozzano. Incendio avvolge e distrugge baracca: morto un uomo, grave una donna

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 5 marzo 2023 – Ieri sera, intorno alle ore 21.40, in una delle baracche site lungo la via Pavese, la ex statale dei Giovi, un incendio ha improvvisamente avvolto una baracca. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco insieme a tre ambulanze e un’automedica. Un uomo è deceduto sul colpo, mentre, una donna di 52 anni è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano, in condizioni serie.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della Compagnia di Corsico, che indagano per ricostruire quanto successo.

V. A.