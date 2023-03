(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 5 marzo 2023 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16.00, in un appartamento sito al penultimo piano di un edificio in via Curiel 18, è divampato un incendio.

Le fiamme e il fumo erano visibile a diversi chilometri.

Ieri, sera, in un incendio in una baracca lungo la via Pavese, la ex Statale dei Giovi, un uomo è deceduto e una donna è stata trasportata in ospedale al Niguarda.