VALBONDIONE (BG). SI STACCA PEZZO DI ROCCIA: SOCCORSI E SALVATI DUE ALPINISTI

VALBONDIONE (BG), 5 marzo 2023 – Intervento oggi, domenica 5 marzo 2023, per i tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino. I soccorritori sono stati attivati dalla centrale per due alpinisti di 30 e 25 anni. Erano nel canale meridionale del Pizzo Redorta e si stavano calando, quando si è staccato un pezzo di roccia; di conseguenza, sono scivolati e uno dei due ha riportato una ferita a una gamba. Sono scesi per un tratto a piedi per chiedere aiuto, perché in zona mancava la copertura del segnale telefonico. Arrivati nei pressi del Lago di Coca, a circa 2100 metri di altitudine, sono riusciti a contattare il NUE 112. La centrale di Soreu delle Alpi ha attivato il Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. Al fine di raggiungere nel minor tempo possibile gli infortunati, essendo già impegnati in altri interventi gli elicotteri di Areu, è stato attivato anche il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, con l’elicottero partito da Venegono (VA), che in piazzola a Valbondione ha preso a bordo i tecnici del Cnsas e ha raggiunto i due alpinisti. Dopo aver valutato dal punto di vista sanitario la situazione, gli alpinisti sono stati imbarcati e trasportati a valle. Giunti alla casetta del Cnsas di Valbondione, i due hanno deciso di recarsi in ospedale per accertamenti in modo autonomo.

Redazione