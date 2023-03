8 marzo – Human Hall: la ricerca al servizio dell’inclusione. Performance artistiche in Statale

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 marzo 2023 – Prevista per l’8 marzo nell’Aula Magna dell’Univeristà Statale di Milano una giornata ricca di performance artistiche

per presentare Human Hall, una nuova iniziativa del progetto MUSA (Multilayared Urban Sustainability Action) del PNRR .

Human Hall è un hub di eccellenza per la ricerca, che promuove azioni concrete per favorire l’inclusione

e che raccoglie competenze e conoscenze da mettere al servizio della ricerca e di progetti concreti sul territorio, grazie all’intervento di partner diversi.

L’attrice Sonia Bergamasco, la poetessa Francesca Mazzotta, la fotografa Isabella Balena,

le docenti dell’Ateneo, tra cui Marilisa D’Amico, Eva Cantarella e Cristina Cattaneo,

alla presenza dell’Assessora allo sviluppo economico e politiche del lavoro del Comune di Milano, Alessia Cappello,

saranno moderate dalla giornalista Silvia Brena, in una mattinata di dibattiti e performance artistiche incentrati su parità, leadership, disabilità e migranti

Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano

via Festa del Perdono 7

8 marzo, ore. 9.30 – 13.30

evento anche in streaming sul canale YouTube di ateneo @UnimiVideo

9.30-10.10 PERFORMANCE. Le parole di Human Hall

Modera Silvia Brena, giornalista e scrittrice

Sonia Bergamasco, attrice, legge brani tratti dai pamphlet di Chimamanda Ngozi Adichie: Dovremmo tutti essere femministi

Francesca Mazzotta, poetessa

Isabella Balena, fotografa

10.10- 10.40 SALUTI ISTITUZIONALI

Elio Franzini, Rettore dell’Università degli Studi di Milano

Maria Elisa D’Amico, Prorettrice a Legalità, Trasparenza, parità di diritti, Università degli Studi di Milano

Alessia Cappello, Assessora allo sviluppo economico e politiche del lavoro, Comune di Milano

Sara Valaguzza, Presidente del CUG, Università degli Studi di Milano

10.40- 11.00 PRESENTAZIONE HUMAN HALL: A HUMAN RIGHTS HUB

Silvia Brena introduce Human Hall e Marilisa D’Amico racconta il progetto

I SIPARI

11.00 – 11.30 SIPARIO 1. PARITA’

Modera Maria Teresa Carinci, direttrice del dipartimento di Diritto privato e storia del diritto

Racconto di Samira Maghool, ricercatrice in informatica dello Human Hall

Racconto di Diana Novelletto, studentessa che ha lavorato all’Osservatorio della violenza sulle donne

Talk “Le parole della parità e dei diritti oggi e nell’antichità” con Marilisa D’Amico e Eva Cantarella, già docente di istituzioni di diritto romano

11.30 – 12.00 SIPARIO 2. LEADERSHIP E OPPORTUNITA’

Modera Marina Carini, Prorettrice alla Terza Missione, Università degli Studi di Milano

Giulia Pessani, Class Editori

Sonia Bergamasco “Il tetto di cristallo nell’entertainment”

Talk “Come il mondo stem e il mondo delle aziende evolvono in termini di superamento del gender gap” con Alessia Cappello, Assessora allo sviluppo economico e politiche del lavoro del Comune di Milano, e Maria Pia Abbracchio, Prorettrice Vicaria dell’Università degli Studi di Milano.

12– 12.30 SIPARIO 3. DISABILITA’

Modera Lorenza Violini, docente di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano

Haydée Longo, avvocata e Disabilty manager

Talk “L’accesso delle persone con disabilità al mondo del lavoro. Valutare l’efficacia degli interventi”con Giuseppe Arconzo, Delegato del Rettore alla disabilità, con Maria Paola Canevini, docente di neuropsichiatria infantile, e Armando D’Agostino, docente di psichiatria, Università degli Studi di Milano.

12.30- 13.00 SIPARIO 4. MIGRANTI

Modera Ilaria Viarengo, direttrice del Dipartimento di studi Internazionali, giuridici e storico – politici

Lettera di uno studente rifugiato

Talk “Il diritto all’identità: come tutelarlo e perché è una priorità” con Antonella Baldi, Prorettrice all’internazionalizzazione, e Cristina Cattaneo, docente di medicina legale, Università degli Studi di Milano.