ANCHE GLI ANZIANI DELLA RSA “I MULINI” DI LAMBRATE PARTECIPERANNO ALLA CATENA DI MAGLIA PIÙ LUNGA DEL MONDO

IL RICAVATO ALL’ASSOCIAZIONE VIVA VITTORIA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 marzo 2023. Viva Vittoria Bergamo e Brescia daranno vita a un progetto speciale “50Miglia”, che si terrà il 4 Giugno 2023, in occasione dell’evento capitale della Cultura 2023: una straordinaria catena umana, ovvero 40.000 persone unite da una striscia in maglia lunga 1 metro e mezzo si disporranno l’una accanto all’altra lungo il percorso di circa 80 km che unisce Bergamo e Brescia.

La catena umana prenderà vita contemporaneamente da Piazza Vecchia a Bergamo e Piazza Loggia a Brescia, definendosi poi lungo il tracciato: il punto d’incontro avverrà sul ponte tra Sarnico e Paratico, la tappa intermedia del percorso.

Per l’occasione la casa di riposo “I Mulini” di Lambrate, gestita da 3AMilano, è una delle due RSA a partecipare al progetto: circa 15 anziani residenti in struttura, infatti, si metteranno all’opera per tessere le coperte che si inseriranno all’interno della catena e che, unite, formeranno la coperta più lunga del mondo. Le coperte saranno poi vendute e il ricavato servirà per aiutare le donne vittime di violenza.

«Abbiamo ritenuto importante partecipare a questo evento» – dichiara Christian Doria, direttore della struttura – «Gli ospiti possono mettersi in gioco, riscoprire la manualità, il tutto per una causa molto nobile. Nel nostro settore abbiamo quotidianamente a che fare con persone fragili, che necessitano di cure e attenzioni. L’interessamento verso le problematiche sociali è dunque fondamentale per chi fa questo lavoro».

La struttura “I Mulini” di Lambrate ha inoltre organizzato in collaborazione con Viva Vittoria un evento informativo in struttura, il 16 marzo alle ore 10:00, per presentare il progetto, al fine di coinvolgere, sensibilizzare e accrescere la partecipazione.

