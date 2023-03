Bollate. Che cosa c’è…? Il nuovo spettacolo della rassegna per i piccolissimi

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 5 marzo 2023. Tornano gli appuntamenti della rassegna “Le Bollicine”. A Marzo, sabato 18, il terzo appuntamento è con “Cosa c’è…?”, prodotto da delleAli Teatro, in doppia replica, alle ore 10 e alle ore 11.30, presso LaBolla Teatro, in Piazza della Resistenza, 32, Bollate. Uno spettacolo esperienziale che mira a guidare i piccoli esploratori nella scoperta delle relazioni spaziali. Vicino-lontano, dentro-fuori, sotto-sopra, davanti-dietro, in mezzo, in alto e in basso. Una conquista, quella dello spazio attorno a noi, frutto delle connessioni che creiamo con gli elementi del mondo che ci circonda.

COSA C’E’ | Sabato 18 marzo 2023 |ore 10 e 11.30

una produzione di delleAli Teatro

con Giada Balestrini

progettazione tecnica Lello Cassinotti

per bambini dagli 1 ai 3 anni

Bianco come il pane, le nuvole e la mozzarella ecco che un grande fazzoletto si trasforma in una casa/tenda con un fuori e un dentro dove con la mano, il naso ci si può intrufolare, con l’occhio guardare, e scoprire! E poi ancora…microcosmi di suoni, odori, forme, oggetti, colori, pezzetti di mondo dentro i quali si nascondono altri pezzetti di mondo. Un personaggio lieve e curioso vi si aggira, toccando, ascoltando, rovesciando, svelando, guardando le cose da dentro e da fuori, risuonando i rumori e le cose, intessendo il suo viaggio.

Uno spettacolo sulla curiosità, sull’aprire e chiudere, sul mostrare e nascondere, sul sentire, toccare, guardare. Sullo stare dentro e stare fuori. Per facilitare la scoperta delle relazioni spaziali.

POSTO UNICO 7 EURO

Biglietti e informazioni: prenotazione obbligatoria (posti limitati) presso l’Ufficio Cultura del Comune di Bollate | 02.35005575 – 800.474747 | info@labollateatro.it | www.labollateatro.it

