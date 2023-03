La Lega Giovani Ticino incontra il Ministro dell’Istruzione Valditara

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 marzo 2023. Sabato 4 marzo presso la sezione della Lega di Milano in Viale Toscana 12, la Lega Giovani del Ticino ha incontrato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

In questo momento di confronto si è avuta l’opportunità di affrontare temi che hanno un impatto significativo sulla vita degli studenti e di creare un ponte tra i giovani militanti e il ministero della scuola.

“Quella di sabato è stata un’opportunità fondamentale per discutere su come potenziare e modernizzare la qualità dei servizi forniti dall’intero sistema scolastico italiano, recuperando le lacune dovute ad anni di mal governi di sinistra. La scuola non può essere asservita alle ideologie, occorre che aia più vicina al mondo del lavoro, riaffermando il ruolo di naturale presidio di democrazia e di dibattito costruttivo che faccia crescere il pensiero critico e maturare la l’esercizio della libertà di espresione in ciascuno studente”, ha dichiarato Christian Colombo, coordinatore dei Giovani della Lega del Ticino.

“A seguito dei fatti avvenuti a Firenze, condividiamo l’invito del Ministro Salvini a ospitare dibattiti politici nelle scuole per favorire la pluralità di pensiero.

L’educazione in questo senso è fondamentale per evitare che la politica diventi causa di violenza, inaccettabile indipendentemente dal colore politico di chi la compie. Siamo pronti a sostenere il Ministro Valditara in questa difficile ma fondamentale rivoluzione culturale”, ha continuato Colombo.

La Lega Giovani del Ticino ha ribadito la sua solidarietà al Ministro Valditara a seguito delle recenti minacce subite nei giorni scorsi, per aver espresso la sua visione di una scuola non ad esclusivo appannaggio della sinistra e si è impegnata a collaborare per rendere la scuola italiana un luogo sempre più inclusivo e di qualità. Si auspica che questo incontro possa rappresentare un passo concreto per una scuola più moderna, innovativa e all’avanguardia.

V.A.