“LE IMMAGINI DELLA FANTASIA” TORNANO A MONZA: RASSEGNA INTERNAZIONALE DI ILLUSTRAZIONE PER L’INFANZIA

(mi-lorenteggio.com) Monza, 6 marzo 2023 – Torna a Monza dall’11 marzo al 16 aprile la mostra “Le Immagini della Fantasia” della Fondazione Zavrel di Sàrmede (TV): la 40ma edizione della rassegna internazionale di illustrazione per l’infanzia, organizzata dal Sistema Bibliotecario Urbano di Monza, è ospitata per la prima volta presso il Belvedere della Villa Reale, grazie alla collaborazione con il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza.

Sono tre le principali sezioni dell’esposizione:

Panorama: La sostanza poetica

La sezione Panorama riunisce il lavoro di quindici artisti scelti come testimoni poetici dell’illustrazione e presenti con opere provenienti da progetti editi e inediti.

Come un grande palcoscenico mette in scena molteplici mondi visivi nati dalle voci dei poeti, dai sogni e dai ricordi dell’infanzia, da esperienze straordinarie di fiabe antiche e moderne.

Ospite d’onore: Joanna Concejo

L’artista Joanna Concejo è presentata dal curatore Gabriel Pacheco attraverso una selezione di opere e libri con l’obiettivo di illustrare la poetica estetica.

“È qui riunita una selezione di opere e libri che propone l’estetica di un’artista di riferimento dell’illustrazione contemporanea. Una mostra omaggio che ci permette di indagare pensiero, estetica, tecnica, attraverso le sue riflessioni. Percorrere questa serie di lavori è dialogare con la sua idea di libro e d’illustrazione ed è anche intuire qual è la sostanza sensibile con cui l’artista crea” (dal testo in catalogo di Gabriel Pacheco “Papier collé. Il mondo sovrapposto”)

Sezione speciale: Storie d’amicizia e d’arte

La sezione speciale è un breve suggestivo ricordo attraverso la presenza artistica di alcuni illustratori legati a Sarmede: Jindra Čapek (České Budějovice, Repubblica Ceca 1953), Emanuele Luzzati (Genova, 1921 – 2007), David McKee (Tavistok, Regno Unito, 1935 – Francia, 2022), Květa Pacovská (Praga, 1928), Józef Wilkoń (Polonia, 1930), Štěpán Zavřel (Praga, 1932 – Rugolo di Sarmede, 1999).

Orari della mostra

La Mostra sarà aperta dal lunedì al venerdì solo su prenotazione per gruppi organizzati.

Il sabato, la domenica e i giorni festivi la Mostra sarà aperta dalle 10.30 alle 18.30 per l’utenza libera.

La Mostra aprirà al pubblico a partire da sabato 11 marzo dopo l’inaugurazione.

Inaugurazione

Sabato 11 marzo alle ore 11.00 presso il Belvedere della Reggia di Monza, Viale Brianza 1

Intervengono: il Sindaco Paolo Pilotto, L’Assessore alle Biblioteche Viviana Guidetti, L’Assessora alla Cultura, Villa Reale e Parco Arianna Bettin, Il Direttore del Consorzio Villa reale e Parco di Monza Giuseppe Distefano, Uberto Di Remigio – Presidente Fondazione S. Zavrel e Larry Pizzol – Sindaco di Sarmede.

Dopo gli interventi istituzionali seguiranno una lettura animata a cura dei bibliotecari e a seguire la visita libera della mostra

Visite guidate per gruppi classe e gruppi organizzati

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì nelle seguenti fasce orarie:

dalle 9.30 alle 10.30

dalle 11.00 alle 12.00

dalle 14.00 alle 15.00

dalle 15.30 alle 16.30

Prenotazione obbligatoria chiamando il numero 039.382272 (Biblioteca Civica) dal lunedì al sabato dalle 14.30 alle 17.30.

Visite guidate per utenza libera:

Sabato 18 marzo:

dalle 11.00 alle 12.00 visita guidata a cura dei bibliotecari > per tutti

dalle 14.00 alle 15.00 e dalle 15.00 alle 16.00 visite guidate a cura di Gabriel Pacheco, curatore della Mostra > per adulti

Sabato 1 aprile:

dalle 10.45 alle 12.00 performance a cura dei PrestoInScena e a seguire visita guidata a cura dei bibliotecari > per tutti

Sabato 15 aprile

dalle 11.00 alle 12.00 visita guidata a cura dei bibliotecari > per tutti

Tutte le visite guidate sono gratuite.

È gradita la prenotazione tramite app C’è Posto della Biblioteca Ragazzi o scrivendo a biblioteche.promozione@comune.monza.it.

Si svolgeranno, inoltre, presso le biblioteche cittadine e presso il Belvedere di Villa Reale, tante altre attività collaterali alla mostra: conferenze, letture, laboratori, ecc.

La libreria “Tutti giù per terra” gestirà il bookshop allestito in Mostra e organizzerà laboratori per bambini. Media partner: Monza per i bambini La mostra è patrocinata dall’AIB Lombardia.

L’ingresso alla mostra, le visite guidate e tutte le attività di promozione sono gratuite.

Le altre tre sezioni

Pedagogia: Giocattoli poetici,

Tema: Sogni, ricordi e altre poesie e

Scuola Internazionale d’Illustrazione 40 saranno ospitate prima a Brugherio (12 marzo-2 aprile) e successivamente a Lentate sul Seveso (5-15 aprile).