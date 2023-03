Milano. Passanti accoltellati per strada in via Sammartini e in viale Brianza, gravi

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 marzo 2023 – Questa sera, alle ore 17.39 via Giovanni Battista Sammartini 45 due donne sono state aggredite da una coppia di uomini. Una donna di 34 anni è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Paolo con un trauma al volto, dopo una colluttazione, mentre una donna di 58 anni, ferita ad una mano non è stata ospedalizzata.

Poco, dopo, alle ore 17.47, in viale Brianza, il proseguo del primo evento. Qui, un uomo di 68 anni, intervenuto a difesa di una donna durante una rapina, è rimasto ferito in modo grave ad una spalla ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguada di Milano. Mentre un uomo di 58 anni, ferito con arma da taglio ad un braccio è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Carlo di Milano. Altre due persone, un uomo e una donna, sono stati trasportati all’ospedale Policlinico di Milano.

LE PRIME REAZIONI DELLA POLITICA



“Una coppia di delinquenti, presumibilmente nordafricani, poco fa, ha accoltellato cinque persone in mezzo alla strada per rapinarle nella zona della stazione Centrale. Un signore di 68 anni è grave in ospedale. Ormai Milano, complici le politiche d’accoglienza sfrenata e anti-securitarie del Pd è una grande favela. La sicurezza è stata azzerata e si rischia di morire semplicemente camminando sul marciapiede. Da tempo denunciamo una situazione invivibile intorno alla Stazione Centrale, con criminalità e degrado a ogni angolo. La sinistra in questi anni si è persino opposta ai blitz delle forze dell’ordine. Ringraziamo il sindaco Sala per aver reso Milano un inferno, sottovalutando un’emergenza che si è aggravata negli anni… Un sincero grazie alla Polizia di Stato prontamente intervenuta per fermare uno degli aggressori”

Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata e commissario cittadino della Lega.

“Era stato approvato dal Consiglio comunale un emendamento di FdI con il quale si chiedevamo 100 telecamere per vigilare sull’area della Stazione Centrale e per consentire un immediato intervento della polizia locale e delle Forze dell’ordine in caso di aggressioni o atti violenti, ma la Giunta venendo meno ai suoi doveri, risulta inadempiente e quindi se ne deve assumere le assumere le responsabilità” dichiara Andrea Mascaretti (FdI) Vice Presidente del Consiglio comunale” oggi, in Stazione Centrale sono state accoltellate sei persone, delle quali almeno una sembra grave” prosegue Mascaretti “l’emendamento di FdI per le 100 telecamere nasceva proprio dopo l’ennesima violenta aggressione avvenuta in Stazione Centrale, che aveva visto un giovane restare a terra in una pizza di sangue dopo un violento pestaggio in pieno giorno. Purtroppo dalle mie richieste era emerso che le telecamere approvate e finanziate dallo scorso bilancio non fossero ancora state installate. Spero che ora, proprio mentre stiamo votando il nuovo bilancio e a seguito delle gravi violenze di oggi, la Giunta faccia il suo dovere e faccia installare le telecamere. Attendo fiducioso (?) le risposte e soprattutto i fatti da parte dell’assessore Granelli”

V. A.