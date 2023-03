Rozzano. Asilo nido comunali, al via le iscrizioni online

Da lunedì 13 marzo e fino a venerdì 31 marzo 2023 saranno aperte le iscrizioni al servizio asilo nido del Comune per l’anno educativo 2023/2024. Per la prima volta le domande si presentano online con Spid o carta di identità elettronica.

(mi-lorenteggio.com) Rozzano 6 marzo 2023 – Quest’anno l’iscrizione all’asilo nido comunale è accompagnata da una novità introdotta dall’amministrazione comunale. Per la prima volta, come già avviene per altri servizi scolastici, anche la richiesta di iscrizione al primo anno dell’asilo nido, si effettua esclusivamente online.

Le iscrizioni sono aperte dalle ore 8.30 del 13 marzo alle ore 16 del 31 marzo collegandosi allo sportello digitale del Comune https://sportellodigitale.comune.rozzano.mi.it/ e utilizzando lo spid oppure la carta di identità elettronica.

Al momento dell’iscrizione i genitori possono selezionare una preferenza tra i cinque asili nido comunali disponibili: il nido Arcobaleno e Gardenie in via Gardenie, il nido Aquilone in viale Campania, in nido di via Bergamo e il nido Alice in via Piave/Lambro. Successivamente alla raccolta delle domande d’iscrizione, verrà pubblicata una graduatoria e una relativa lista d’attesa.

“Anche quest’anno riusciamo a garantire l’apertura di tutti gli asili nido comunali presenti sul territorio per dare una risposta concreta alle necessità delle famiglie con bambini piccoli ” – spiega il sindaco Gianni Ferretti – Lo sviluppo del sistema dei servizi per l’infanzia è uno dei nostri obiettivi più importanti e la novità dell’iscrizione online, quest’anno, rende la procedura di presentazione della domanda ancora più agevole e comoda per i genitori”.

Ad oggi sono circa 200 i bambini da 0 a 3 anni che frequentano i nidi del Comune, un servizio educativo che promuove l’autonomia e la crescita dei più piccoli attraverso il gioco e l’apprendimento e li accoglie in un ambiente sano e sicuro.

“I servizi per l’infanzia hanno un ruolo fondamentale nella crescita dei figli, attraverso un sostegno concreto alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei genitori e come contesto educativo per stimolare lo sviluppo dei bambini – sottolinea Maira Cacucci, assessore all’istruzione – i nidi comunali assicurano il rispetto di elevati standard pedagogici, di sicurezza e organizzativi, oltre ad offrire ai bambini ineguagliabili opportunità formative, con metodi innovativi.”

Tutte le strutture sono dotate di personale educativo specializzato e propongono un’offerta formativa adatta alle esigenze delle diverse fasce di età dei bambini. Nei nidi è attivo inoltre gratuitamente il Progetto Inglese, un primo approccio alla lingua inglese attraverso attività ludiche e sperimentali.

V.A.