VERDE. AL VIA IL CORSO DEL MUBAJ PER CONOSCERE I SEGRETI DELLA BOTANICA 

Dal 10 marzo al Museo ‘Aurelia Josz’ gli incontri su giardinaggio e ortoterapia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 marzo 2023 – Hai la passione per le piante, ami coltivare l’orto sul terrazzo o in giardino? Vuoi ampliare la tua conoscenza botanica e scoprire tutti i trucchi per avere piante, verdure e alberi in salute? Da venerdì 10 marzo prende il via “Dal davanzale all’orto”, il corso teorico-pratico di giardinaggio e ortoterapia organizzato dal Museo Botanico Aurelia Josz. Un percorso didattico che si svolgerà in otto appuntamenti, presso gli spazi di via Rodolfo Margaria 1, della durata di due ore l’uno tra marzo e dicembre.



Il corso, attraverso un corretto mix di lezioni partiche e principi teorici, promuove un approccio responsabile alla coltivazione e si confronta con i temi ambientali per suggerire utili spunti di riflessione e pratiche consapevoli a partire dal proprio davanzale, balcone o orto per arrivare al territorio cittadino e metropolitano. Tra i temi affrontati, il compostaggio, la permacultura, la creazione di talee, le tecniche di potatura, la conoscenza degli insetti utili e di quelli dannosi per le piante.



I posti disponili per il corso sono 30, le eventuali richieste eccedenti rientreranno in una lista d’attesa.



Il Museo Botanico Aurelia Josz si estende su un’area di 24mila mq ed è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici (tram 4 e 5, autobus 51 e 83, MM3 Dergano e Maciachini). Per tutte le informazioni sul corso ed eventuali prenotazioni scrivere direttamente a museobotanico@comune.milano.it.

V.A.