8 MARZO, EFFETTO ‘MELONI-SCHLEIN’ SULLA FESTA DELLA DONNA: MILANO E LOMBARDIA +15% MIMOSE, +20% DOLCI A TEMA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 marzo 2023 - Boom di prenotazioni e di acquisti di mimose e di dolci che richiamano il fiore simbolo della Festa della Donna. Come se l’effetto ‘Meloni-Schlein’, tutto al femminile, avesse prodotto risultati importanti anche sulla celebrazione dell’8 marzo. Infatti, i dati raccolti dall’Osservatorio dei ‘Supermercati Il Gigante’ (20 ipermercati, 27 superstore e 14 supermercati la maggior parte dei quali in Lombardia) evidenziano che le prenotazioni e le proiezione di vendita di dolci che richiamano la mimosa (con torte e pasticcini a tema e personalizzati) sono aumentate - rispetto al 2022 e più in generale verso gli anni passati - del 20 %. Una tendenza che si conferma anche negli acquisti di fiori e piante di mimose, con il gruppo della grande distribuzione che ha provveduto a incrementare - rispetto a un anno fa - del 15% l’offerta floreale nei propri punti vendita. “Al di là dell’aspetto commerciale - commenta Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione del ‘Gigante’ - va rilevato come ci sia un interessante incremento d’attenzione verso la Festa della Donna e che tutte le generazioni, anche i più giovani, sono attenti a questo appuntamento”. Redazione