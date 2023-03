BAREGGIO. LA CASA DISCOGRAFICA DI SHIVA RIMETTE A NUOVO IL CAMPO DA BASKET DEL “BORSELLINO”

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 7 marzo 2023 – Milano Ovest, la casa discografica indipendente capitanata da Shiva e impegnata nella diffusione della cultura urban, ha inaugurato ieri, lunedì 6 marzo, un campo da basket all’interno del parco Borsellino di San Martino, nell’ottica di lasciare qualcosa di tangibile al territorio nel quale ha la sua sede.

In collaborazione con Brand for the City e il Comune di Bareggio, Milano Ovest ha riqualificato il campo da basket per dare la possibilità ai ragazzi della zona di usufruire gratuitamente di una struttura in ottime condizioni. La cerimonia di inaugurazione si è svolta alla presenza del sindaco Linda Colombo e di Luca Arrigoni, CEO della label.

Milano Ovest ha già sviluppato progetti sul territorio ad ovest di Milano, come la creazione di una squadra di calcio, i Santana Red Devils, che ha tra le sue finalità quella di allontanare i ragazzi dalla strada e impegnarli in attività sportive.

Inoltre, come messo in evidenza dal lavoro creativo effettuato sul campo da basket dal collettivo 905 studio (Reuben Ferrario, Matteo Natale), questa è stata anche l’occasione per celebrare il successo discografico di Milano Demons (l’album di Shiva che ha debuttato al numero 1 della classifica di vendite, superando ad oggi i 250 milioni di stream) e l’imminente partenza dell’omonimo tour già tutto sold out.

“Ringrazio Milano Ovest e Brand for the City per la collaborazione – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Pirota -. Questo intervento, a costo zero per il Comune, va a inserirsi in un ampio lavoro di restyling dei parchi e delle aree sportive che stiamo portando avanti da inizio mandato”. “Mi unisco ai ringraziamenti dell’assessore – aggiunge il sindaco Linda Colombo -. Come Amministrazione comunale siamo sempre aperti a proposte innovative che coinvolgono e riguardano i giovani e lo sport”.

