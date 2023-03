Corsico. Quattro appuntamenti per l’8 marzo

Corsico (7 marzo 2023) – Per celebrare la “Giornata internazionale della donna”, l’amministrazione comunale organizza quattro appuntamenti a ingresso libero nella sala “La pianta” di via Leopardi 7.

“Teatro, cinema e dibattiti per ricordare ogni giorno – commenta il sindaco Stefano Martino Ventura

che vogliamo un mondo senza disuguaglianze di genere in cui vi sia vera parità di diritti e di

opportunità fra donne e uomini”.

Ad aprire la rassegna, mercoledì 8 marzo alle ore 18.30, sarà la messa in scena “L’anello forte”, spettacolo di musica e letture con canzoni di Fabrizio De Andrè e poesie di Alda Merini, cui seguirà il dibattito “Il coraggio delle donne: pace e libertà” a cura di Itaca e Ventunesimodonna. ASEC offrirà un omaggio floreale a tutte le donne.

“Sono iniziative con le quali – evidenzia l’assessora alle pari opportunità Chiara Silvestrini –

l’amministrazione comunale vuole mantenere alta l’attenzione sull’anello forte della società.

Quest’anno sono state scelte come filo conduttore forme espressive diverse, con linguaggi

differenti per riuscire a coinvolgere il maggior numero di persone”.

Si prosegue venerdì 10 marzo, alle ore 20.45, con il Teatro del Vigentino che proporrà

l’improvvisazione al femminile “La città delle dame”, mentre sabato 11 marzo, alle ore 20.45 verrà proiettato “Il diritto di contare”, film basato sulla storia vera della matematica, scienziata e fisica afroamericana Katherine Johnson, che collaborò con la NASA sfidando il razzismo e la discriminazione.

A chiusura delle iniziative pensate per celebrare la figura femminile, sabato 25 marzo alle ore 20.45 si terrà “Donne che scrivono”, un dialogo fra le tre scrittrici di Corsico Imma Di Nardo, Valentina Ferrari e Viviana Bardella e le protagoniste dei loro racconti, a cura di Ventunesimodonna.

Per l’occasione, dall’8 al 12 marzo la Fontana dell’incontro di via Cavour sarà addobbata per tutte le donne.