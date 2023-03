Cultura e Musica. Abbiategrasso: al via l’edizione 2023 del Bià Jazz Festival

IA’ JAZZ FESTIVAL 2023 – XVII edizione

c/o Coop. Rinascita – Via Novara 2 Abbiategrasso (MI)

Sabato 11 Marzo aprirà la 17esima edizione del Bià Jazz Festival la MAMUD BAND, formazione di punta dell’afro-jazzfunk europeo, da quasi trent’anni sulle scene (Gianluca Petrella tra la quarantina di componenti che si sono alternati nella band). Sotto la guida di un maestro della poliritmia come Lorenzo Gasperoni, la Mamud Band vanta collaborazioni prestigiose con i giganti del genere come Lester Bowie (Art Ensemble Of Chicago) e Toni Allen (Fela Kuti). Nella data di Bià Jazz con un nuovo sestetto e un nuovo disco (“The Monkey Tapes” per Garrincha GoGo). Il primo evento del festival è organizzato nell’ambito del progetto “Folk-a-Bià” con il sostegno della Fondazione Comunitaria Ticino Olona e Coop. Cela.

Sabato 18 Marzo sarà la volta del progetto di ANTONIO ZAMBRINI “Triage Quartet”. Zambrini è i più apprezzati pianisti e compositori italiani, lo dimostrano i tanti omaggi che artisti del calibro di Lee Konitz, Ron Horton, Stefano Bollani, John Law gli hanno dedicato nei loro lavori discografici. La sua “Antonia e altre canzoni” è stata inserita dal musicologo Carlo Boccadoro in una guida all’ascolto pubblicata da Einaudi. Con Zambrini una sezione ritmica giovane (Straniero e De Martino) e già molto richiesta nella scena jazz nazionale e un’ospite raffinato ed eclettico come Rafael Schilt, molto attivo in importanti progetti artistici tra Svizzera e Germania.

Venerdì 24 Marzo chiude il festival la magentina EUGENIA CANALE, leader di un quartetto prestigioso costituito da Max De Aloe (armonica e fisarmonica), Riccardo Fioravanti (contrabbasso) e Marco Castiglioni alla batteria. Con un background importante costituito da una solida (e premiata) attività nella musica classica, da una rigorosa ricerca nel folk mediterraneo e da un viscerale amore per Bill Evans, Eugenia Canale è una delle pianiste seguite con più interesse nell’ambito della nuova scena jazz nazionale. Bià Jazz ha l’onore di ospitare in anteprima assoluta la presentazione del suo album “Risvegli” (Barnum For Art Records), nove brani originali in cui la pianista magentina conferma una felice vena compositiva, una scrittura jazz moderna e dinamica.

Concerti h 21,30_12 euro (10 euro minori 12aa)

Concerto + Cena (h 20,00 su prenotazione)_28 euro

Abbonamento Festival 3 serate_28 euro

339/5710042 – 347/7714643

info@arcipelagoarci.it