FESTA DELLA DONNA, 8 MARZO, TIZIANA MAIOLO: AL DI LA’ DELLA RETORICA DOBBIAMO ESSERE FIERE DELLE DONNE DI OGGI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 marzo 2023 – “Dobbiamo essere fiere delle donne di oggi e non solo l’8 marzo”. – commenta Tiziana Maiolo, politica, giornalista, scrittrice che è stata, tra l’altro, rappresentante dell’Italia al Cedaw, la Commissione dell’ONU che si occupa della condizione femminile nel mondo.



“Donne che lavorano – continua Maiolo -, che allevano bambini, che trovano il tempo per tutto e che, all’occorrenza, si rimboccano le maniche e mantengono le famiglie, lottano, scendono in trincea, si immolano per i loro ideali. Oggi abbiamo una donna Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, una donna Presidente della Corte di Cassazione, Margherita Cassano, una donna Presidente della Corte Costituzionale, Silvana Sciarra. Ormai le donne sono consapevoli del loro valore e hanno imparato a difendersi, a farsi rispettare. Questo è il filo conduttore anche nel mio ultimo libro, un giallo intitolato ’28 Marzo. Il fattaccio di Viale Famagosta’, un romanzo dove le protagoniste sono quattro donne; Donne con la D maiuscola, cioè donne di carattere, in grado di cavarsela da sole, di farsi anche giustizia da sole. Perchè davanti ai soprusi spesso la legge non aiuta, non arriva in tempo, non è in grado di proteggere e questa è ancora una triste realtà”.

Redazione