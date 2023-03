MERCOLEDÌ 8 MARZO 2023 ANCHE IL LUNA PARK MENEGHINO FESTEGGIA IL GENTIL SESSO

In occasione della festa della donna, mercoledì 8 marzo il luna park di Parco Sempione celebra le visitatrici con una serie di riduzioni

Milano, 7 marzo 2023 – Dopo un inizio in grande stile durante il carnevale “tradizionale”, il grande successo del “carnevalone” di sabato 25 febbraio e la bella giornata vissuta in occasione della festa del tifoso mercoledì 1° marzo, il luna park Meneghino non ferma le iniziative collaterali e continua ad accogliere a braccia aperte cittadini e turisti fino a domenica 12 marzo 2023 con una cascata di eventi dedicati a grandi e piccini. Il prossimo appuntamento in programma è previsto per domani, mercoledì 8 marzo 2023, quando le celebrazioni per la festa della donna invadono le giostre di Parco Sempione dando diritto a tutte le visitatrici a una serie di riduzioni, a discrezione dei gestori delle singole attrazioni.

Il luna park Meneghino rappresenta un vero e proprio pezzo di storia dell’intrattenimento milanese, amato da grandi e piccini da oltre un secolo. Dopo gli stop negli anni scorsi a causa della pandemia, la struttura è tornata a Parco Sempione con più di sessanta attrazioni, che si sviluppano da via Gadio all’Arena Civica. Giostre di pura adrenalina e intrattenimento per tutta la famiglia, con angoli di street food e golosità.

Il Luna Park Meneghino è aperto a Parco Sempione fino a domenica 12 marzo 2023, nei giorni feriali dalle 14 alle 19.30 e in quelli festivi e prefestivi dalle 10 alle 20.