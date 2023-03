MILANO DA LEGGERE. EDIZIONE SPECIALE PER BAMBINI, BAMBINE, RAGAZZE E RAGAZZI IN COLLABORAZIONE CON BOOK PRIDE

Milano, 7 marzo 2023 – Grazie alla collaborazione con la fiera dell’editoria indipendente Book Pride, che dal 10 al 12 marzo abiterà il Superstudio Maxi, “Milano da Leggere” presenta un’edizione speciale riservata ai giovani lettori e lettrici: due audiolibri e tre ebook da leggere e ascoltare gratuitamente fino al 15 marzo.

L’iniziativa è parte integrante di Book Young, una sezione della fiera dedicata a bambini, bambine, ragazze e ragazzi con un’ampia proposta di libri, incontri e attività per tutte le età, ed è realizzata in collaborazione con gli editori indipendenti Babalibri, Il Castoro, Emons, Marcos y Marcos, Terre di Mezzo e ATM – Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. in qualità di partner tecnico.

“Un’iniziativa preziosa che valorizza la lettura e l’editoria indipendente, offrendo ai giovani lettori e lettrici l’opportunità di scoprire nuove storie e nuovi mondi – dichiara l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi –. Le nostre biblioteche parteciperanno anche a Book Pride con diverse attività dedicate a bambini e bambine, confermandosi motori di promozione della lettura sempre più importanti”.

Sono già disponibili gratuitamente sul sito i seguenti titoli:

“Adelina Testafina e il mistero della vice nonna scomparsa” di Cristina Marsi e Francesca Carabelli, pubblicato da Terre di Mezzo

Curiosa e appassionata, sempre in bilico tra realtà e immaginazione, Adelina è un personaggio che somiglia a tanti dei nostri bambini. Quando Mafalda, la sua “vice nonna”, scompare all’improvviso insieme al libro di ricette segrete, la bambina si mette a indagare per tutto il quartiere in compagnia del gatto Bricco. Uno sbuffo di cannella e una strana impronta sul pavimento sono gli unici indizi dai quali partire. Età consigliata: 5-7 anni

“Cuore” di Edmondo De Amicis, letto da Alessandro Benvenuti, pubblicato da Emons

“Cuore” fu pubblicato nel 1886 e rese De Amicis lo scrittore più letto d’Italia. Ancora oggi è un libro capace di colpirci per la straordinaria fortuna che l’ha accompagnato lungo tutta la sua storia, rendendolo un grande classico senza tempo della letteratura per ragazzi.

La lettura di Alessandro Benvenuti dà nuova vita al libro e restituisce ai giovani di oggi una sorprendente modernità.

“Milano Millestorie” di Patrizia Zelioli e Giulia Orecchia, pubblicato da Babalibri

Ascoltiamo una galleria di brevi ritratti di personaggi di ieri e di oggi che hanno vissuto a Milano o che vi hanno lasciato una traccia, da Leonardo da Vinci a Liliana Segre, da Verdi a Jannacci. Sono tratte da “Milano millestorie”, una guida speciale per conoscere la nostra città attraverso le sue storie, quelle dei personaggi e quelle legate a monumenti e palazzi, raccontate con parole, immagini e fotografie. Età consigliata: 7+

“Pepi Mirino e l’Invasione dei P.N.G. Ostili” di Cristiano Cavina, pubblicato da Marcos y Marcos

E se i personaggi dei videogiochi sconfinassero di colpo nella realtà?

Per Sofi, Giamma, Santino e Pepi – il Club dei cecchini – è allarme generale; finora è caduto solo un albero, ma possono aspettarsi di tutto. Anche perché hanno scaricato di nascosto GTA. Età consigliata: 10+

“Via del Sorriso 123” di Lodovica Cima e Giulia Dragone, pubblicato da Il Castoro

In Via del Sorriso c’è una casa dove quattro bambini e un cane, giorno dopo giorno, scoprono le stagioni e la magia che il tempo porta con sé. Sotto gli occhi di uno speciale Angelo, custode del palazzo, si ride, si cerca, si cucina e si gioca. Anche tu sei il benvenuto… cosa aspetti a entrare in Via del Sorriso 123? Età consigliata: 6+

Per i bambini e i ragazzi fino a 18 anni l’ingresso a Book Pride (10/12 marzo, Superstudio Maxi via Moncucco 3) è gratuito.