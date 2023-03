Milano. L’Associazione La Taska Onlus si presenta alla città con QUANTE STORIE IN TASKA!

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 7 marzo 2023 – L’Associazione la Taska, (associazione, con sede a Cesano, che ha come finalità esclusiva la realizzazione di attività di sostegno a favore di categorie svantaggiate e si concentra in particolare sui minori, sui neo-maggiorenni in prosieguo amministrativo e sui nuclei mamma/papà-bambino in situazioni di conclamato disagio) si presenta per la prima volta alla città e al territorio e lo fa con un evento benefico a sostegno dei progetti dell’associazione.

Lo farà raccontando la storia dell’Associazione La Taska, ma, non solo: ascolterete avventure incredibili, divertenti, prodigiose che vi trasporteranno in un luogo dove le fragilità si trasformano in possibilità e in un tempo in cui l’amore è l’unica autentica magia. “Vogliamo condividere e promuovere i nostri valori con racconti poetici e simbolici, insieme al cantastorie Luca che vi accompagnerà in un viaggio interattivo alla scoperta di scintille che realizzano sogni, desideri che si ricuciono insieme ai bottoni e altri personaggi in cerca della propria unicità” spiegano i responsabili dell’Associazione.

Per questo hanno organizzato con tanto impegno e passione lo spettacolo:

QUANTE STORIE IN TASKA!

a cura di Luca Chieregato

con Luca Chieregato e Alessandra Giglio

Evento benefico a sostegno dei progetti dell’Associazione

Dove: Centro Culturale Asteria – P.za Francesco Carrara, 17, 20141 Milano

Quando: 25 marzo 2023 ore 17.45

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria al sito: www.centroasteria.it –

Prenotazioni | QUANTE STORIE IN TASKA – Centro Asteria – tel . 02 8460919

Per informazioni sull’Associazione La Taska e su tutti i nostri progetti www.lataska.org

V. A.