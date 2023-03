Prevenzione visiva a Buccinasco, dall’11 al 25 marzo screening gratuito per bambine e bambini

Buccinasco (7 marzo 2023) – Uno screening gratuito per tutte le bambine e i bambini tra i 10 e i 36 mesi residenti a Buccinasco dall’11 al 25 marzo per la prevenzione precoce dell’ambliopia, detta anche “occhio pigro”.

È la nuova iniziativa delle farmacie comunali di Buccinasco (Azienda Speciale Buccinasco), in collaborazione con Santagostino e il patrocinio del Comune, per promuovere la salute dei più piccoli.

“Abbiamo mandato una lettera alle famiglie con bimbe e bimbi fino a tre anni – spiega Grazia Campese, consigliera delegata alle Politiche per la salute – per invitarle a cogliere questa opportunità importante: un controllo gratuito agli occhi dei più piccoli in modo da poter diagnosticare il prima possibile l’ambliopia. I primi mesi di vita, infatti, sono fondamentali per lo sviluppo visivo e più rapidamente viene rilevata e affrontata l’ambliopia, meno negativo sarà l’effetto sul sistema visivo. Ringrazio le farmacie e Santagostino che hanno deciso di collaborare e offrire un servizio così utile, senza alcun costo per le famiglie”.

I controlli si svolgeranno presso il centro medico Santagostino in via Don Minzoni 5 da sabato 11 a sabato 25 marzo.

Sarà possibile prenotare scrivendo su whatsApp al numero 345 3988236 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 17. Le prenotazioni saranno aperte fino al 22 marzo, fino a esaurimento posti.