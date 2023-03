AREA P. DOMENICA A PALAZZO MARINO “IL SENTIERO DELL’EDERA”

Dalle 10.30 i versi di Nahid Norozi, poetessa persiana contemporanea in musica e danza

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 marzo 2023 – Domenica 12 marzo torna l’appuntamento con la poesia in sala Consiliare a Palazzo Marino: dalle 10:30 i versi di Nahid Norozi, poetessa persiana contemporanea, recitati in musica e danza.

Presentazione del Prof. Carlo Saccone dell’Università Alma Mater di Bologna e del Maestro Davide Gualtieri del Conservatorio “G. Verdi” di Milano.

Con Martina Zambelli, soprano, Sonia Caputo, soprano, Miriam Bertagna, contralto e le danzatrici della Compagnia Orizon Danza di Busto Garolfo dirette da Enza Aurilio e Mais Nouriev.

Testi musicati dal maestro Davide Gualtieri e letti in lingua originale da Nahid Norozi, docente di Iranistica presso l’Università Alma Mater di Bologna.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.