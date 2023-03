“Bonus bebè” per i nuovi nati di Ceriano

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 8 marzo 2023 – L’Amministrazione comunale ha istituito un “bonus bebè” per il 2023 con l’obiettivo di sostenere la natalità e fornire un piccolo contributo alle famiglie che accolgono nuovi bambini.

Il sostegno economico è stato denominato “Bonus bebè cerianese – I fioeu e i tusanèt de Ceriàn Laghett”.

Il contributo viene erogato a tutte le famiglie dei nati nell’anno 2023 sotto forma di kit di prodotti per la prima infanzia, del valore di oltre 100 euro.

Si tratta di una misura “finalizzata a contrastare, anche simbolicamente, la decrescita demografica, affermando il valore di ogni nuovo nato” – come si legge nella delibera approvata dalla Giunta comunale.

I dati sulle nascite in Italia sono allarmanti: dal 2008 al 2021 si è passati da 576 mila a 400 mila nuovi nati all’anno, con un calo drastico del 30%.

Tra le molteplici cause della denatalità da attribuire ad una serie di fattori che si intrecciano e si rinforzano causando una spirale negativa, c’è senza dubbio l’aspetto economico e l’andamento del mercato del lavoro.

Per questo motivo l’Amministrazione comunale di Ceriano Laghetto ha deciso di dare un segnale con l’avvio di questa nuova misura di sostegno, che verrà erogata automaticamente dal Comune, contattando tutte le famiglie dei nuovi nati.

“E’ un piccolo segnale ma può essere d’aiuto alle famiglie dei nuovi nati e vuole essere un modo per manifestare la vicinanza concreta di tutta la comunità ai nuovi genitori” -commenta l’Assessore ai Servizi sociali e demografici, Dante Cattaneo. “E’ un gesto simbolico per affermare il valore e l’importanza di ogni nuovo nato e un segnale di fiducia e incoraggiamento verso le nuove famiglie”. Il kit comprende prodotti di consumo e accessori utili per accompagnare i neonati nei primi mesi di vita.