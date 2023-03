LeCarrousel, storico evento milanese dedicato a “Il bello del fatto a mano”, ritorna Cascina Cuccagna di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 marzo 2023 -LeCarrousel, storico evento milanese dedicato a “Il bello del fatto a mano” rinnova l’appuntamento il 26 marzo nelle splendida Cascina Cuccagna a Milano.

Il primo piano della settecentesca struttura ospiterà una quarantina di stilisti, design, artigiani contemporanei pronti ad accogliere i visitatori con nuove collezioni e nuove idee.

La primavera sta arrivando e LeCarrousel la festeggia con un handmade market tutto da scoprire.

A LeCarrousel in esposizione solo cose belle, ricercate ed uniche. Come unico è chi lo frequenta dal 2010.



PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Dalle 10.30 alle 19.30

Handmade Market Androne e Primo piano

Le bellissime stanze di cascina si trasformano in botteghe nelle quali verranno presentate

collezioni di sartoria creativa o tradizionale, gioielli materici, colori per bimbi, illustrazioni da

sogno, emozioni per la tua casa, sculture da indossare e da portare a passeggio

Dalle h 10:30 alle h 18:30



POKE DI FIORI con Botanica Macramè

Vivaio Corte Nord

Realizza il tuo personalissimo poke di fiori.

Per info e prenotazioni: labotanicamacrame@lamescolanza.org

Alle ore 15.30 sulla terrazza di Cascina

Laboratorio Piccolo Circo con Selena Bortolotto

Momento dedicato ai bambin* dai 5 ai 12 anni per sperimentare il mondo della giocoleria con piatti cinesi, foulard e palline.

Consigliato abbigliamento comodo e borraccia d’acqua

Attività gratuita richiesta prenotazione a milanolecarrousel@gmail.com



CHARITY CORNER

Per tutta la giornata sarà possibile acquistare uova di cioccolato e colombe pasquali.

Il ricavato sarà a sostegno del progetto Adotta una Famiglia, dell’associazione SOS BAMBINI, in supporto alle famiglie monoparentali che vivono in situazioni di estreama difficoltà e disagio.

Il bar ristorante unpostoamilano propone per tutta la giornata sane e gustose ricette a KM 0

Come raggiungere Cascina Cuccagna MM3 Porta Romana Filobus 90/91

L’ingresso è libero e gratuito.

I nostri amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti

Per tutte le altre informazioni milanolecarrousel@gmail.com