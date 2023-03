Sabato 11 marzo torna lo Sbaracco: sconti e occasioni di incontro

Dalle 10 alle 19 nelle strade del centro

(mi-lorenteggio.com) Rho, 8 marzo 2023 – Sabato 11 marzo 2023 torna lo Sbaracco nelle vie del centro: i commercianti aderenti a questa originale iniziativa esporranno la loro merce al di fuori dei loro negozi, dando vita a colorate bancarelle. Si potrà così vivere lo shopping all’aria aperta, approfittando di articoli scontati, grazie alla collaborazione nata tra il Comune e l’Associazione commercianti.

L’iniziativa è prevista dalle 10.00 alle 19.00 nelle vie centrali di Rho, Radio Cluster FM accompagnerà la giornata con musica e messaggi in filodiffusione.

La presenza delle bancarelle impone alcune variazioni alla viabilità a tutela dei pedoni.

Dalle 9.30 alle 20.00 ci sarà divieto di transito, anche per i residenti all’interno della Zona a Traffico Limitato e lungo via Madonna, tra via Serra e corso Europa.

Dalle 9.00 alle 20.00 divieto di sosta, con rimozione dei veicoli, anche per i residenti, in corso Garibaldi tra piazza San Vittore e via Dante.

Dalle 9.30 alle 20.00 diventeranno strade a fondo cieco le vie:

Bugatti e Livello con accesso da via Dante

Pomè, nel tratto compreso tra via Martiri di Belfiore e L.go Kennedy/via Madonna

largo Kennedy

Serra, nel tratto compreso tra via Goglio e via Madonna

Tibaldi con accesso da c.so Europa

Machiavelli, nel tratto compreso tra via Goglio e via Madonna

“Qualche piccolo disagio potrà riguardare chi si muove con l’automobile, ma è necessario garantire a tutti di muoversi in sicurezza. Rispettare queste modifiche consentirà di vivere una giornata di shopping rallegrata dalla presenza di molte persone lungo le strade, un modo per ravvivare la città – spiega l’Assessore al Commercio e Vicesindaco Maria Rita Vergani – Ringrazio i commercianti che hanno aderito, confidando in una buona partecipazione dei cittadini”.

Anche questa volta sono previsti piccoli gadget di Ascom Confcommercio per quanti compileranno una scheda con i timbri di più negozi.